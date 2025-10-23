Videoanalyse 23.10.2025
In der Tesla-Aktie steckt mir zu viel Fantasie
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Elektroauto-Hersteller Tesla konnte gestern mit einer positiven Umsatzüberraschung punkten – die Aktie gab trotzdem nach, weil die Gewinne zu wünschen übrig lassen.
Martin Goersch blickt heute genau auf die Bewertung der Aktie und kommt zu einem klaren Fazit.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 23.10.2025SAP enttäuscht mit Zahlen – wieso ich vorsichtig bleibeheute, 15:07 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista