23.10.2025

In der Tesla-Aktie steckt mir zu viel Fantasie

onvista
E-MobilitätBatterien
Der Elektroauto-Hersteller Tesla konnte gestern mit einer positiven Umsatzüberraschung punkten – die Aktie gab trotzdem nach, weil die Gewinne zu wünschen übrig lassen.

Martin Goersch blickt heute genau auf die Bewertung der Aktie und kommt zu einem klaren Fazit. 

Tesla

