KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei legte das Messegeschäft um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein starkes zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/stk
