Roche setzt sich nach neun Monaten höhere Gewinnziele für das Jahr

BASEL (dpa-AFX) - Angetrieben von einer starken Nachfrage nach Medikamenten ist der Schweizer Pharmakonzern Roche in den ersten neun Monaten weiter gewachsen. Das Management um Konzernchef Thomas Schinecker rechnet sich nun für das Gesamtjahr einen höheren Gewinn aus: Zu konstanten Wechselkursen soll der bereinigte Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich ansteigen, teilte der Konzern am Donnerstag in Basel mit. Zuvor hatte Roche nur das untere Ende der neuen Spanne angepeilt.

Sein Umsatzziel bestätigte der Konzern, abseits von Wechselkurseffekten soll der Wert im laufenden Jahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen. In den ersten neun Monaten hatte das währungsbereinigte Umsatzplus sieben Prozent betragen. Die Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber vielen Währungen wie insbesondere dem Dollar wirkte sich jedoch negativ aus - zu tatsächlichen Kursen stieg der Umsatz um zwei Prozent auf knapp 45,9 Milliarden Schweizer Franken (49,6 Mrd Euro) - das lag nur knapp unter den Erwartungen von Analysten. Während Roches Pharmageschäft zulegen konnte, verbuchte das Diagnostikgeschäft nominal Einbußen./tav/jha/