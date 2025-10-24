Künstliche Intelligenz für sich entdecken. Mit den aktiven und Index-ETFs von iShares.





Künstliche Intelligenz für sich entdecken



Die Anlagechance rund um Künstliche Intelligenz geht weit über den Technologiesektor hinaus und wird sich voraussichtlich über viele Jahre hinweg entfalten. Dieser mächtige Trend steht noch ganz am Anfang und dürfte sich auf eine Vielzahl von Sektoren und Volkswirtschaften auswirken.



Das BlackRock Investment Institute („BII“) geht davon aus, dass die rasanten Fortschritte der KI den wirtschaftlichen Wandel schneller vorantreiben könnten als frühere technologische Durchbrüche, die die Produktivität steigern, die Kosten senken und die Gewinne erhöhen.

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



Rechtliche Informationen



