Werbung ausblenden

Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will den US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen. Pro Aktie sollen 72 Dollar bezahlt werden, wie das schweizerische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Mit der Übernahme werde das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) in den Jahren 2024 bis 2029 von fünf auf sechs Prozent steigen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die beiden Unternehmen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novartis

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu24. Okt. · dpa-AFX
Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
Mainzer Biotechkonzern
BioNTech startet Übernahmeangebot für CureVac22. Okt. · Reuters
BioNTech startet Übernahmeangebot für CureVac
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?heute, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden