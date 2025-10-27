Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Safran

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagen23. Okt. · dpa-AFX
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagen
Ergebnis vorgelegt
MTU Aero Engines wird nach Gewinnsprung optimistischer23. Okt. · Reuters
MTU Aero Engines wird nach Gewinnsprung optimistischer
Aktie auf Rekordhoch
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten21. Okt. · dpa-AFX
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden