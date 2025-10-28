Deutsche Anleihen: Kaum verändert - Warten auf Zinsentscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 129,60 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,61 Prozent.

Eine trübe Stimmung der deutschen Verbraucher bewegte die Anleihen nicht nachhaltig. Das von den Nürnberger Forschungsinstituten GfK und NIM erhobene Konsumklima hatte sich stärker als von Volkswirten erwartet eintrübt.

"Die anhaltend angespannte geopolitische Lage, wieder zunehmende Inflationsängste und wachsende Ängste um den Arbeitsplatz lassen die Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung des Konsumklimas schwinden", sagte der NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Die Märkte schauen bereits auf die Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in dieser Woche. Die US-Notenbank Fed dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins am Donnerstag hingegen nicht antasten./jsl/jha/