Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an

Der Energiekonzern Iberdrola blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn werde 2025 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bilbao mit. Bislang war das Iberdrola-Management von einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Ausgangspunkt sind die im vergangenen Jahr knapp 5,7 Milliarden Euro.

Die erhöhte Prognose folgt als Schritt auf das überraschend starke dritte Quartal, in dem der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,74 Milliarden Euro stieg. Analysten hatten mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz in den drei Monaten lag gut sechs Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut vier Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas