Trading-Chance Nasdaq 100: 84% Trefferquote

Der NASDAQ-100 ist ein Technologie-Index mit 100 der größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ gelistet sind. Er ist für seine hohe Konzentration auf den Technologiesektor, hohe Volatilität und potenziell hohe Renditen bekannt, wobei die wichtigsten Werte einen großen Anteil ausmachen. Die Bewertung des Index wird durch die Performance seiner größten Positionen, wie z. B. Alphabet, Apple und Microsoft, stark beeinflusst.

Hohe Bewertung, aber…

Aktien sind gegenwärtig nicht gerade günstig bewertet, was unstrittig ist. Wir müssen jedoch eines ganz klar erkennen: Im letzten Viertel (zeitlich gesehen), mitunter sogar im letzten Fünftel machen Märkte oft zwischen 40 und 50 Prozent des gesamten Trends. Die Vergangenheit macht uns genau diese Begebenheit mehr als deutlich! 1990 war ein großer Bullenmarkt im Nasdaq gestartet. Es war die Zeit der Dotcoms, der Internet-Hype. Zwischen 1990 und 1998 hatte der Index von 163 auf 1.200 Punkte deutlich zulegen und sich vervielfachen können. Doch wer damals dachte, die Messe sei gesungen, der wurde eines Besseren belehrt. Zwischen März 1998 und März 2000 stieg der technologielastige Aktienindex von 1.200 auf 4.500 Zähler an.

Von 2009 bis 2021 (Dezember) lief ein weiterer großer Bullenmarkt. Auch hier sehen wir, dass im letzten Fünftel der Trend nochmals beschleunigte. Zwischen 2009 und 2020 Frühjahr hatte der Markt gut 8.000 Punkte zugelegt von 1.200 auf 9.200 Zähler.Nach einem kurzen Rutsch im Zuge des Corona-Ausbruchs stieg der Index zwischen April 2020 und Dezember 2021 auf über 16.000 Punkte und legte nochmals knapp 8.000 Punkte zu. Ergo: Etwa 50 Prozent des gesamten Trends stammen aus dem letzten Fünftel. Wenn man sich dies bewusst macht, kann man nicht einfach nur argumentieren „der Trend ist weit fortgeschritten“, und deshalb müsse es jetzt korrigieren. Auf genau diese Weise holen sich in exakt diesen Situationen massenhaft private Trader und auch nicht wenige Institutionelle immer wieder eine blutige Nase.

Wie aussagekräftig sind „Bewertungen“?

Trader und Investoren beachten bestimmte Kennziffern, ohne aber deren Brauchbarkeit in der Praxis kritisch zu hinterfragen. Wir schauen uns darum an, wie hilfreich das Kurs/Gewinn-Verhältnis in der Praxis war, wenn es darum ging, das Ende von Trends anhand von „hohen“ Bewertungen zu timen. Wir ziehen hierzu das KGV des S&P 500 heran, da nur hierfür auch eine ausreichend lange Historie existiert.

1998 bei einem Index-Stand von zirka 1100 war das KGV bereits in der oberen Extremzone (>26,5), Aktien waren teuer. Anschließend schoss der Markt noch bis 4.500 Punkte hinauf. Im Mai 2020 waren wir ebenfalls wieder in der Zone der „Überbewertung“. Der Index stieg von da an von 9.500 auf über 16.000 Zähler. 2008 war eine hohe Bewertung tatsächlich indikativ für einen Einbruch der Kurse, die von 1800 auf etwa 1050 Punkte absanken. Und in der aktuellen Situation sind wir seit März ´24 und damals 18.245 Punkten in der „Überbewertung“. Auch diesmal steigen die Kurse nun noch dynamischer, als zu Zeiten einer günstigeren Bewertung.

Kurzfrist-Setup mit 84,6 Prozent Trefferquote

Eines unserer Strategie-Portfolios beinhaltet 44 saisonale Top-Setups mit mehreren Wochen Haltedauer. Darunter auch ein Trade, bei dem man alljährlich am 28.10. eine Position Long auf den Nasdaq eröffnet und diese am 10.12. schließt. Fällt ein Datum auf ein Wochenende, so wird die zu tätigende Aktion (eröffnen oder schließen) am nächsten tatsächlichen Handelstag ausgeführt.

Dieses Setup hat 84,6 Prozent Trefferquote und einen durchschnittlichen Gewinn von 5385 Dollar, was durchschnittlich 269,25 Punkten Zugewinn im Nasdaq entspricht (1 Punkt = 20 Dollar im Nasdaq emini Future).

Fazit:

Der US-Aktienmarkt ist zwar hoch bewertet und sicher im fortgeschrittenen Stadium seines Bullenmarktes. Doch wie wir untrüglich erkennen konnten, sind die zeitlich letzten 20 Prozent oftmals der Abschnitt, der 40 bis 50 Prozent des gesamten nominalen Trends bringt. Ein saisonales Kurzfrist-Setup mit einer Trefferquote von 84,6 Prozent und einer Haltedauer bis in die zweite Dezember-Woche lässt sich vor diesem Hintergrund ganz normal, wie in jedem Jahr, handeln. Ein passendes Produkt dafür haben wir für Sie ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 24.666,11 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 25.821 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 22,38. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG9UPQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 22.300 und 22.900 Punkte

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den Nasdaq 100

Basiswert Nasdaq 100 WKN UG9UPQ ISIN DE000UG9UPQ0 Basispreis 24.666,11 Pkt K.O.-Schwelle 24.666,11 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 22,38 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

