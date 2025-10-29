W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Indizes erreichen Höchststände - Nvidia knackt Rekordmarke

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller Nvidia beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken, was auch am Markt insgesamt für gute Laue sorgte.

Der Dow stieg zuletzt um 0,58 Prozent auf 47.983 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 6.914 Punkte. Für den technologiestarken Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,57 Prozent auf 26.160 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite zog um 0,70 Prozent auf 23.995 Punkte an.

