APA ots news: Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt.

Wien (APA-ots) - - 9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause  
ab dem Tarif 
Home Boost! 150. 

- X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & 
Festnetz. 

- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale. 

- Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und 
proaktiver Support. 

Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren 
Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und 
Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab 
dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router 
für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung 
und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost 

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: 

- 

Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je 
nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz. 

- 

Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für 
den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant 
App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale 
Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal 
perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere 
Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks 
bis zur intelligenten WLAN-Optimierung. 

- 

Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte 
Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf 
Verbesserungspotential aufzeigen. 

- 

Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz- 
Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen 
Einsatz drinnen oder draußen. 

- 

Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team 
inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung. 

Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten 

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift 
die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 % 
aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs 
modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken 
Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 % 
aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf 
www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage 
den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse. 

Zwtl.: 
10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif. 

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem 
Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen 
Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser 
Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - 
unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. 
Mehr Infos auf drei.at/mix 

* 9,90  Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen 
Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24 
Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches 
Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar. 
Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser- 
Anschluss. Details: drei.at/boost 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0054    2025-10-29/10:37
