APA ots news: Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt.

Wien (APA-ots) - - 9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150. - X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & Festnetz. - Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale. - Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und proaktiver Support. Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: - Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz. - Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung. - Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf Verbesserungspotential aufzeigen. - Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz- Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz drinnen oder draußen. - Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung. Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse. Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif. Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix * 9,90 Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar. Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser- Anschluss. Details: drei.at/boost Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Pressesprecher Telefon: 066066033700 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0054 2025-10-29/10:37