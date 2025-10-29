EQS-News: EQS Group ernennt Mark Erbele zum Chief Customer Officer

EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): Personalie

EQS Group ernennt Mark Erbele zum Chief Customer Officer



29.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München – 29. Oktober 2025

EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, gibt heute bekannt, dass Mark Erbele das Unternehmen ab sofort als Chief Customer Officer verstärkt. In dieser Funktion verantwortet Erbele den globalen Bereich Customer Operations der EQS Group, einschließlich Professional Services, technischer Support und Customer Success.





Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung kundenzentrierter Organisationen in der Compliance- und Technologie-Branche bringt Erbele eine starke Erfolgsbilanz in Führung und operativer Exzellenz mit. Er stößt von BioRender zur EQS Group, wo er als Senior Vice President, Customer Success & Experience tätig war. Zuvor leitete er bis 2022 die globale Kundenorganisation bei Convercent, das 2021 von OneTrust akquiriert wurde. 2024 wurde der Geschäftsbereich Compliance & Ethics, einschließlich Convercent, von der EQS Group übernommen. Erbele betreute bei Convercent mehr als 1.000 internationale Kunden und ein jährliches wiederkehrendes Umsatzvolumen von 30 Millionen US-Dollar.

Erbeles internationale Laufbahn umfasst Führungspositionen in Nordamerika, Europa und Asien sowie umfangreiche Erfahrung im strategischen Kundenmanagement, in der Transformation der Customer Experience und in der Zusammenarbeit mit Vertrieb und Marketing auf C-Level-Ebene. Bei der EQS Group wird er eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der globalen Kundenstrategie übernehmen und die kundennahen Funktionen optimieren, um das internationale Wachstum gezielt zu unterstützen.

„Mark vereint in einzigartiger Weise operative Exzellenz, Kundenverständnis und Branchenerfahrung,“ sagt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. „Mit seiner Führung werden wir unsere Kundenbeziehungen weltweit stärken und sicherstellen, dass wir unseren Kunden weiterhin herausragenden Mehrwert bieten, insbesondere im Zuge unserer globalen Wachstumsstrategie im Bereich Compliance und Governance.“

„Ich freue mich sehr, die EQS Group in einer entscheidenden Phase des Unternehmenswachstums zu unterstützen,“ sagt Mark Erbele, Chief Customer Officer der EQS Group. „Ein werteorientiertes Unternehmen mitzugestalten, das Vertrauen, Transparenz und regulatorische Exzellenz in den Mittelpunkt stellt, ist für mich eine bedeutungsvolle und motivierende Aufgabe. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Teams und Kunden weltweit.“

Erbele ist Absolvent der Leeds School of Business an der University of Colorado Boulder, wo er einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen erwarb.

Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2219780 29.10.2025 CET/CEST