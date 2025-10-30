W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Auf ins "Uncharted Territory"- Wann knackt der S&P 500® die 7.000 Punkte? - ntv Zertifikate 30.10.25

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Nach einem kurzen Schwächemoment vor einigen Wochen hat sich der US-Aktienmarkt längst wieder erholt. Die Rekordlaune hält weiter an. Ob beim S&P 500®, dem wichtigsten amerikanischen Aktienindex, die Zeichen weiter auf Grün stehen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Jörg Scherer von der HSBC.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Vor dem Zinsentscheid
Mercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokusgestern, 12:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 29.10.2025
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Was hinter dem Kurssprung stecktgestern, 16:07 Uhr · onvista
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Was hinter dem Kurssprung steckt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden