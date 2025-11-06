DAX® - Was bedeuten die ganzen „Hindenburg-Omen“?

In den letzten Wochen kam es am US-Aktienmarkt zu mehreren sog. „Hindenburg-Omen“. Der Name ist dabei Programm, hat zu einigen besorgten Nachfragen geführt und ist letztlich als Warnsignal zu verstehen. Das gilt insbesondere dann, wenn es, wie zuletzt, zu einem Cluster von mehreren Signalen kommt. Damit wir nicht missverstanden werden, nicht jedes „Hindenburg-Omen“ dient als Vorbote einer scharfen Korrektur oder gar eines Aktiencrashs. Andersherum wird eher ein Schuh draus: Vor den großen Marktwendepunkten der letzten Dekaden kam es jeweils zu einer negativen Weichenstellung. Insgesamt fließen fünf Kriterien in die Berechnung ein. Der Schlüsselfaktor ist für uns, dass gleichzeitig ein signifikanter Prozentsatz an Einzelwerten neue 52-Wochen-Hochs und 52-Wochen-Tiefs erreichen müssen. Das gleichzeitige Auftreten beider Extrempole dokumentiert eine deutliche Spreizung oder gar Zerrissenheit des Marktes. Ernsthafte charttechnische Gefahren für den DAX® drohen aufgrund dieses besonderen technischen Phänomens aus unserer Sicht allerdings erst, wenn die Schlüsselunterstützungszone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 23.347 Punkten) und den Tiefpunkten bei rund 23.300 Punkten verletzt wird.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.