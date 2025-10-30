W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Geldpolitik

EZB belässt Leitzins bei zwei Prozent

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins, die Einlagefazilität, bei zwei Prozent. "Die Inflation liegt weiterhin in der Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2 Prozent, und die Beurteilung der Inflationsaussichten durch den EZB-Rat ist weitgehend unverändert", teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. 

Die Wirtschaft sei trotz des schwierigen weltweiten Umfelds weiter gewachsen, teilte die EZB mit. Sie stellte jedoch klar: "Der Ausblick ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, was insbesondere auf die anhaltenden globalen Handelskonflikte und geopolitischen Spannungen zurückzuführen ist."

Die Leitzins-Entscheidung war im Vorfeld so erwartet worden. Entsprechend fielen die Kursreaktionen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen moderat aus. Der Dax fiel nach Veröffentlichung leicht, der Euro/Bund-Future notierte nahezu unverändert.

