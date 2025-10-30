W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.10.2025

onvista · Uhr
E-MobilitätKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AixtronBericht 3. Quartal 2025
AmazonBericht 3. Quartal 2025
American LithiumBericht 2. Quartal 2026
AppleBericht Geschäftsjahr 2025
BiogenBericht 3. Quartal 2025
CoinbaseBericht 3. Quartal 2025
Deutsche LufthansaBericht 3. Quartal 2025
Eli Lilly and CompanyBericht 3. Quartal 2025
HelloFreshBericht 3. Quartal 2025
PumaBericht 3. Quartal 2025
ShellBericht 3. Quartal 2025
Strategy (ehem. MicroStrategy)Bericht 3. Quartal 2025
TotalEnergies (ehem. Total)Bericht 3. Quartal 2025
Volkswagen (VW) VzBericht 3. Quartal 2025
Wacker ChemieBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Volkswagen (VW) Vz
Apple
Lufthansa
Coinbase
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Puma
Shell
Aixtron
Eli Lilly and Company
TotalEnergies (ehem. Total)
Biogen
Wacker Chemie
HelloFresh
American Lithium

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.10.202524. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.10.2025
Chipkonzern
Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wertgestern, 14:38 Uhr · dpa-AFX
Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.202528. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden