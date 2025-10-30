Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aixtron
|Bericht 3. Quartal 2025
|Amazon
|Bericht 3. Quartal 2025
|American Lithium
|Bericht 2. Quartal 2026
|Apple
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Biogen
|Bericht 3. Quartal 2025
|Coinbase
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deutsche Lufthansa
|Bericht 3. Quartal 2025
|Eli Lilly and Company
|Bericht 3. Quartal 2025
|HelloFresh
|Bericht 3. Quartal 2025
|Puma
|Bericht 3. Quartal 2025
|Shell
|Bericht 3. Quartal 2025
|Strategy (ehem. MicroStrategy)
|Bericht 3. Quartal 2025
|TotalEnergies (ehem. Total)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Volkswagen (VW) Vz
|Bericht 3. Quartal 2025
|Wacker Chemie
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
