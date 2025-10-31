Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AbbVie
|Bericht 3. Quartal 2025
|BYD
|Bericht 3. Quartal 2025
|Canadian National Railway
|Bericht 3. Quartal 2025
|Chevron
|Bericht 3. Quartal 2025
|Church & Dwight
|Bericht 3. Quartal 2025
|Colgate-Palmolive
|Bericht 3. Quartal 2025
|Erste Group Bank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Exxon Mobil
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fanuc
|Bericht 2. Quartal 2025
|Fuchs (Vorzugsaktien)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Intesa Sanpaolo
|Bericht 3. Quartal 2025
|Linde
|Bericht 3. Quartal 2025
|Lyondellbasell Industries
|Bericht 3. Quartal 2025
|Scor
|Bericht 3. Quartal 2025
|Weichai Power
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
