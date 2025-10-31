W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.10.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbbVieBericht 3. Quartal 2025
BYDBericht 3. Quartal 2025
Canadian National RailwayBericht 3. Quartal 2025
ChevronBericht 3. Quartal 2025
Church & DwightBericht 3. Quartal 2025
Colgate-PalmoliveBericht 3. Quartal 2025
Erste Group BankBericht 3. Quartal 2025
Exxon MobilBericht 3. Quartal 2025
FanucBericht 2. Quartal 2025
Fuchs (Vorzugsaktien)Bericht 3. Quartal 2025
Intesa SanpaoloBericht 3. Quartal 2025
LindeBericht 3. Quartal 2025
Lyondellbasell IndustriesBericht 3. Quartal 2025
ScorBericht 3. Quartal 2025
Weichai PowerBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BYD
Linde
Exxon
Chevron
Canadian National Railway
AbbVie
Intesa Sanpaolo
Colgate-Palmolive
Lyondellbasell Industries
Weichai Power
Scor
Erste Group Bank
Fuchs (Vorzugsaktien)
Fanuc
Church & Dwight

