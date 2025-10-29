W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adidasBericht 3. Quartal 2025
Agnico-Eagle MinesBericht 3. Quartal 2025
Airbus Group (EADS)Bericht 3. Quartal 2025
Alphabet A (Google)Bericht 3. Quartal 2025
BASFBericht 3. Quartal 2025
Deutsche BankBericht 3. Quartal 2025
EquinorBericht 3. Quartal 2025
MercadolibreBericht 3. Quartal 2025
Mercedes-Benz Group (Daimler)Bericht 3. Quartal 2025
Meta Platforms (ehem. Facebook)Bericht 3. Quartal 2025
MicrosoftBericht 1. Quartal 2026
NelBericht 3. Quartal 2025
OMVBericht 3. Quartal 2025
Redcare PharmacyBericht 3. Quartal 2025
VerizonBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Alphabet A
BASF
Mercedes-Benz
Deutsche Bank
adidas
Nel
Meta
Airbus
Redcare Pharmacy
Mercadolibre
Verizon
OMV
Equinor
Agnico-Eagle Mines

