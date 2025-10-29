Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|adidas
|Bericht 3. Quartal 2025
|Agnico-Eagle Mines
|Bericht 3. Quartal 2025
|Airbus Group (EADS)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Alphabet A (Google)
|Bericht 3. Quartal 2025
|BASF
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deutsche Bank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Equinor
|Bericht 3. Quartal 2025
|Mercadolibre
|Bericht 3. Quartal 2025
|Mercedes-Benz Group (Daimler)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Meta Platforms (ehem. Facebook)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Microsoft
|Bericht 1. Quartal 2026
|Nel
|Bericht 3. Quartal 2025
|OMV
|Bericht 3. Quartal 2025
|Redcare Pharmacy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Verizon
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
