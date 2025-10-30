IRW-News: Alaska Energy Metals: Alaska Energy Metals gibt den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 1 Mio. $ sowie ein neues Arbeitsprogramm bekannt

IRW-PRESS: Alaska Energy Metals: Alaska Energy Metals gibt den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 1 Mio. $ sowie ein neues Arbeitsprogramm bekannt

Highlights:

Alaska Energy Metals hat 1 Mio. $ aufgebracht und befindet sich nun in einer starken finanziellen Position, aus der heraus das Unternehmen seine unmittelbaren Ziele hinsichtlich des weiteren Ausbaus des Projekts Nikolai in Alaska, das neben Nickel auch andere kritische Metalle als Nebenprodukte beherbergt, umsetzen kann.

In nächster Zeit sind folgende Aktivitäten geplant:

- Abschluss erster metallurgischer Studien zur Herstellung von Metallkonzentraten.

- Einleitung von hydrometallurgischen Studien, die im Erfolgsfall die Produktion von halbveredelten und veredelten Metallprodukten direkt am Standort in Alaska anstelle einer Verarbeitung in einem Schmelzbetrieb im Ausland ermöglichen würden.

- Genehmigungsverfahren für die Erweiterung und Sanierung der Zufahrtsstraße zum Projekt Nikolai und des Camps vor Ort.

- Interne wirtschaftliche Evaluierung, die zu einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) führen wird.

- Vorbereitungen für das Feldprogramm 2026.

- Marketing - Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Regierungsbehörden für das Projekt Nikolai.

CEO: Nachdem die US-Regierung die Mittel für kritische Mineralien für 2026 deutlich aufstocken wird, steht AEMC in regelmäßigem Kontakt mit hochrangigen Beamten aller relevanten Ministerien und Behörden der Exekutive bezüglich der sechs kritischen Rohstoffe im Projekt Nikolai.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Oktober 2025 / IRW-Press / Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) (AEMC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die im Vorfeld angekündigte, nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) von Wertpapiereinheiten (die Einheiten) nunmehr abgeschlossen wurde und daraus ein Bruttogesamterlös in Höhe von rund 1.000.000 $ generiert werden konnte.

Das Unternehmen hat insgesamt 11.764.705 Einheiten zum Preis von 0,085 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber bis zum 29. Oktober 2030 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,085 $.

In Zusammenhang mit der Platzierung wurden weder Finder Fees (Vermittlungshonorare) bezahlt noch für Finder bestimmte Wertpapiere ausgegeben.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Beteiligung von Direktoren: Tyron Breytenbach, Mario Vetro und John (Ian) Stalker, die dem Unternehmen jeweils als Direktoren zur Verfügung stehen (zusammen die Insider), haben im Rahmen der Platzierung insgesamt 1.016.057 Einheiten erworben; das entspricht einem Bruttoerlös in Höhe von 86.364,85 $. Die Beteiligung der Herren Breytenbach, Vetro und Stalker an der Platzierung gilt als Transaktion mit einer nahestehenden Partei (related party transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Diese Transaktionen mit nahestehenden Parteien waren gemäß der Ausnahmeregelungen laut Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1) der Vorschrift MI 61-101 von den Erfordernissen der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, der Aussendung eines Rundschreibens und der formellen Bewertung ausgenommen, da weder der faire Marktwert des Bruttowerts der in der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere noch der von den Insidern entrichtete Betrag 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstiegen.

Gregory Beischer, CEO von AEMC, erklärt: Nachdem die US-Regierung die Mittel für kritische Mineralien für 2026 deutlich aufstocken wird, stehen wir von AEMC in Bezug auf unsere Lagerstätte Nikolai in regelmäßigem Kontakt mit hochrangigen Beamten aller relevanten Ministerien und Behörden der Exekutive. Nikolai beherbergt sechs kritische Mineralien - Nickel, Kobalt, Kupfer, Chrom, Platin und Palladium - von denen zwei, nämlich Nickel und Kobalt, gemäß Title III des Defense Production Act als Mangelware gelten. Somit stehen wir in hervorragender Übereinstimmung mit dem nationalen Sicherheitsziel der USA, langlebige Quellen für Metalle und Mineralien zu erschließen, die für die nationale Wirtschaft und Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für folgende Zwecke zu verwenden:

Metallurgische Studien. Das Unternehmen setzt seine metallurgischen Arbeiten fort, um die Metallausbeute und das Fließschema für die Förderung und Verarbeitung verschiedener Metallkonzentrate aus der Lagerstätte Eureka im Nickelprojekt Nikolai zu bestimmen. Die ersten Ergebnisse werden für November erwartet. Die Arbeiten werden von der Firma SGS in deren Labor in Lakefield durchgeführt. Die Firma Fuse Advisors leistet zusätzlich fachliche Unterstützung. Das Unternehmen wird außerdem hydrometallurgische Studien einleiten, um festzustellen, ob die Konzentrate mit diesen Methoden behandelt werden können. Im Erfolgsfall könnten hydrometallurgische Verfahren zum Einsatz kommen, um halbveredelte und veredelte Metallprodukte direkt vor Ort in Alaska für den unmittelbaren Einsatz in den Vereinigten Staaten herzustellen (anstatt ein Metallkonzentrat zur Veredelung an einen bestehenden Schmelzbetrieb im Ausland zu schicken).

Genehmigungsverfahren für Zufahrtsstraße. Die Rainy Creek Mining Road (RCMR) zweigt vom asphaltierten Richardson Highway ab. Um Zugang zur Lagerstätte Eureka zu erhalten, möchte das Unternehmen die RCMR um rund neun Kilometer verlängern und die bestehende Straße sanieren; auch der Bau von zwei provisorischen Brücken ist geplant. Zusätzlich soll die Errichtung eines großen Camps genehmigt werden. Der Straßenzugang für die weiteren Explorations- und Ausbauarbeiten wird die Kosten drastisch senken, da die bisherigen Arbeiten per Hubschrauber durchgeführt wurden.

Wirtschaftliche Erstbewertung (PEA). Das Unternehmen hat eine Scoping-Studie initiiert, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts auf höchster Ebene zu bewerten. Anhand der Studie werden die Kosten, die optimale Abbaurate und die Abbaureihenfolge ermittelt. Man geht davon aus, dass die frühzeitige Gewinnung von Erzen aus der höhergradigen, oberflächennahen Kernzone positive wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Im Anschluss an die Arbeiten erfolgt dann eine wirtschaftliche Erstbewertung nach strengeren Maßstäben. Für die Durchführung der Arbeiten zeichnet die Firma Fuse Advisors verantwortlich.

Marketing. Das Unternehmen hat die Firmen Apollo Shareholder Relations und Capital Gains Media unter Vertrag genommen, um den Bekanntheitsgrad von Alaska Energy Metals und seinem Vorzeigeprojekt, dem Nickelprojekt Nikolai in Alaska, bei den Anlegern zu steigern. Das Unternehmen wartet derzeit auf die Genehmigung der Marketingverträge durch die TSXV. Sobald die Genehmigung erteilt wurde, werden die Marketingkampagnen umgehend eingeleitet. Einzelheiten zu den Marketingverträgen wurden bereits in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. September 2025 bekannt gegeben.

Die Mittel werden zur Entwicklung von Plänen für ein Feldprogramm im Jahr 2026 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie: https://alaskaenergymetals.com/

ÜBER ALASKA ENERGY METALS

Alaska Energy Metals Corporation (AEMC) ist ein in Alaska ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in Anchorage und Vancouver, das sich der nachhaltigen Beschaffung von kritischen Rohstoffen für die nationale Sicherheit und eine positive Energiezukunft verschrieben hat und seinen Aktionären gleichzeitig erstklassige Renditen beschert.

AEMC konzentriert sich auf die Abgrenzung und Erschließung der großen polymetallischen, Lagerstätte Eureka im Projekt Nikolai, die sich für den großformatigen Abbau eignet und die Mineralien Nickel, Kupfer, Kobalt, Chrom, Eisen, Platin, Palladium und Gold enthält. Das Vorzeigeprojekt Nikolai befindet sich im Landesinneren von Alaska im Nahbereich zur bestehenden Transport- und Energieinfrastruktur und hat beste Aussichten, zu einer bedeutenden heimischen Quelle von strategischen Metallen für Nordamerika zu werden. AEMC besitzt noch ein zweites Projekt im Westen der Provinz Quebec - das Projekt Angliers-Belleterre. Heutzutage erfordert die Materialbeschaffung große Kompetenzen im Umweltschutz, in der technologischen Innovation, in der Emissionsreduktion und im verantwortungsvollen Management von Human- und Finanzkapital. AEMC arbeitet jeden Tag daran, sich den Respekt und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu verdienen und aufrechtzuerhalten, und ist davon überzeugt, dass Leistungen im ESG-Bereich an den Maßnahmen gemessen werden und von oben gelenkt werden müssen.

IM NAMEN DES BOARD

Gregory Beischer

Gregory Beischer, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gregory A. Beischer, President & CEO

Gebührenfreie Rufnummer: 877-217-8978 | Ortstarif: 604-609-7149

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze) enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot durch das Unternehmen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen, aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

