W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 31.10.2025

Cloudflare-Aktie nach Zahlen im großen Check

onvista · Uhr

In diesem Video spricht Profi-Trader Martin Goersch über die aktuellen Zahlen von Cloudflare und ordnet ein, was dieses Quartal wirklich aussagt

Artikel teilen:

In dieser Folge spricht Martin Goersch über die aktuellen Zahlen von Cloudflare und ordnet ein, was dieses Quartal wirklich aussagt – nicht nur über das Wachstum, sondern vor allem über die strategische Richtung des Unternehmens.

Cloudflare wird zunehmend als Plattform wahrgenommen, nicht nur als Security-Anbieter. Besonders spannend: was für Auswirkungen hat das auf die Zusammensetzung des Umsatzes – und was bedeutet das für Bewertung, Margen, Pipeline und langfristige Skalierung?

Hierauf wirft Martin einen Blick:

  • Was sich beim Go-to-Market verändert hat
  • Wie es um die Liquidität steht
  • +Wie wichtig die Enterprise-Kunden bereits sind
  • Ob der Investment-Case damit stärker oder riskanter wird
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cloudflare

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 28.10.2025
PayPal & ChatGPT: Enttäuschung oder strategischer Wendepunkt?28. Okt. · onvista
Martin Goersch
Märkte heute 30.10.2025
Nach den Zahlen: Wo stehen die Tech-Giganten jetzt?gestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 31.10.2025
Neues Allzeithoch: Dieses Kursziel sehe ich für die Amazon-Aktieheute, 14:38 Uhr · onvista
Neues Allzeithoch: Dieses Kursziel sehe ich für die Amazon-Aktie
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden