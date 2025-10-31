Videoanalyse 31.10.2025
Cloudflare-Aktie nach Zahlen im großen Check
onvista · Uhr
In diesem Video spricht Profi-Trader Martin Goersch über die aktuellen Zahlen von Cloudflare und ordnet ein, was dieses Quartal wirklich aussagt
In dieser Folge spricht Martin Goersch über die aktuellen Zahlen von Cloudflare und ordnet ein, was dieses Quartal wirklich aussagt – nicht nur über das Wachstum, sondern vor allem über die strategische Richtung des Unternehmens.
Cloudflare wird zunehmend als Plattform wahrgenommen, nicht nur als Security-Anbieter. Besonders spannend: was für Auswirkungen hat das auf die Zusammensetzung des Umsatzes – und was bedeutet das für Bewertung, Margen, Pipeline und langfristige Skalierung?
Hierauf wirft Martin einen Blick:
- Was sich beim Go-to-Market verändert hat
- Wie es um die Liquidität steht
- +Wie wichtig die Enterprise-Kunden bereits sind
- Ob der Investment-Case damit stärker oder riskanter wird
