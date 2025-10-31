In dieser Folge spricht Martin Goersch über die aktuellen Zahlen von Cloudflare und ordnet ein, was dieses Quartal wirklich aussagt – nicht nur über das Wachstum, sondern vor allem über die strategische Richtung des Unternehmens.

Cloudflare wird zunehmend als Plattform wahrgenommen, nicht nur als Security-Anbieter. Besonders spannend: was für Auswirkungen hat das auf die Zusammensetzung des Umsatzes – und was bedeutet das für Bewertung, Margen, Pipeline und langfristige Skalierung?

Hierauf wirft Martin einen Blick: