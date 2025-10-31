Videoanalyse 31.10.2025
Coinbase-Aktie steigt leicht: angesichts der Zahlen zu wenig
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Nach Vorlage der Quartalszahlen steigt die Aktie der Krypto-Plattform Coinbase nur leicht. Profi-Trader Martin Goersch meint, dass die Zahlen eigentlich mehr hergeben.
Wieso er das so sieht und wie er die vorgelegten Zahlen einschätzt, verrät er euch im Video.
