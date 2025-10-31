W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 31.10.2025

Coinbase-Aktie steigt leicht: angesichts der Zahlen zu wenig

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Nach Vorlage der Quartalszahlen steigt die Aktie der Krypto-Plattform Coinbase nur leicht. Profi-Trader Martin Goersch meint, dass die Zahlen eigentlich mehr hergeben. 

Wieso er das so sieht und wie er die vorgelegten Zahlen einschätzt, verrät er euch im Video. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Coinbase

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 31.10.2025
Amazon profitiert von Cloud – Updates zu Apple und Coinbaseheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 31.10.2025
Neues Allzeithoch: Dieses Kursziel sehe ich für die Amazon-Aktieheute, 14:38 Uhr · onvista
Neues Allzeithoch: Dieses Kursziel sehe ich für die Amazon-Aktie
Apple und Amazon beflügeln Mega-Tech-Aktienheute, 11:27 Uhr · Markus Koch
Apple und Amazon beflügeln Mega-Tech-Aktien
Videoanalyse 31.10.2025
Der Apple-Chart sieht nach den Zahlen sehr gut ausheute, 14:39 Uhr · onvista
Der Apple-Chart sieht nach den Zahlen sehr gut aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden