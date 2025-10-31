EQS-News: Tencents CarbonX-Programm 2.0 benennt 50 globale Finalisten im Wettlauf um die Skalierung von Klimalösungen

EQS-News: Tencent / Schlagwort(e): ESG/ESG

Tencents CarbonX-Programm 2.0 benennt 50 globale Finalisten im Wettlauf um die Skalierung von Klimalösungen



31.10.2025 / 05:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tencent (0700.HK) gab heute die Top-50-Finalisten aus 12 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt für sein CarbonX-Programm 2.0 (CarbonX 2.0) bekannt, eine bahnbrechende Initiative zur Beschleunigung der nächsten Generation von Klimatechnologien sowie der wesentlichen Fähigkeiten, die für eine Netto-Null-Welt bis 2050 erforderlich sind.

Diese Innovatoren, die aus mehr als 660 Bewerbern aus 54 Ländern und Regionen ausgewählt wurden, konkurrieren um einen Anteil von 200 Mio. RMB (ca. 28 Mio. US-Dollar) an katalytischer Finanzierung. Die Gewinner erhalten außerdem technische Ressourcen, fachliche Unterstützung sowie die Möglichkeit, ihre Lösungen in realen Umgebungen zu testen, unter anderem in klimatisch gefährdeten Regionen wie Kenia, den Malediven und Serbien.

Überwindung des „Tals des Todes" in der Klima-Innovation

Der Weg von der bahnbrechenden Entdeckung bis zur realen Auswirkung wird oft durch das blockiert, was Experten das „Tal des Todes" nennen – die kritische Lücke zwischen der Innovation in der Frühphase und der Einführung in großem Maßstab. Viele Klimatechnologien scheitern an begrenzten Finanzmitteln, Partnerschaften und Testumgebungen.

Das CarbonX-Programm wurde geschaffen, um diese Lücke zu schließen. Dies geschieht durch den Aufbau eines globalen Ökosystems, in dem Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, Investoren sowie Branchenführer zusammenarbeiten, um die Skalierung von Klimalösungen zu beschleunigen, und das über die reine Finanzierung hinaus umfassende Unterstützung bietet.

„Die Klimakrise ist die entscheidende Herausforderung unserer Zeit und ihre Bewältigung erfordert sowohl mutige Innovationen als auch kollektives Handeln im gesamten globalen Ökosystem", sagte Davis Lin, leitender Vizepräsident von Tencent. „Mit CarbonX investieren wir nicht nur in bahnbrechende Ideen, sondern schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass sie in der Praxis umgesetzt werden können. Indem wir die Lücke zwischen Forschung und Einsatz überbrücken, wollen wir Technologien beschleunigen, die CO₂-Emissionen in großem Maßstab speichern, umwandeln sowie reduzieren können, und so den Grundstein für eine wirklich kohlenstoffarme Zukunft legen."

Skalierung von Klima-Innovationen über Grenzen hinweg

Aufbauend auf dem Erfolg des ersten Programms, das sich auf China konzentrierte, wurde CarbonX 2.0 auf die ganze Welt ausgeweitet, um vielversprechende frühe Klimatechnologien zu identifizieren und zu unterstützen. Die 50 Finalisten repräsentieren eine vielfältige Mischung aus Universitäten, Forschungsinstituten und Start-ups, die in vier Schlüsselbereichen an vorderster Front arbeiten:

CO₂-Entnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR): Unterstützung von Pilotprojekten in Kenia zur Beschleunigung skalierbarer und kosteneffizienter Lösungen zur dauerhaften Entnahme historischer CO₂-Emissionen mit dem Potenzial, die Kosten der direkten Luftabscheidung (DAC) erheblich zu senken. Industrie-Dekarbonisierung (CCUS für Stahl): Förderung bahnbrechender Ansätze zur Verringerung der Lebenszyklusemissionen in der Stahlproduktion durch Pilotprojekte in Serbien. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung kosteneffizienter und skalierbarer industrieller Lösungen zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS) für schwer zu dekarbonisierende Industriezweige. Kohlenstoffabscheidung und -verwertung (CarbonXmade): Umwandlung von abgeschiedenem Kohlenstoff in Chemikalien und schließlich in Verbraucherprodukte. So entsteht eine Kreislauf-Wertschöpfungskette, in der Abfall zu Konsumgütern wird, wobei die frühe Marktakzeptanz durch Markenprämien in China unterstützt wird. Langfristige Energiespeicherung (Long-Duration Energy Storage, LDES): Bereitstellung realer Szenarien auf den Malediven, um neu entstehende Technologien zu verfeinern und zu erproben, um den wachsenden Anforderungen des Ausbaus erneuerbarer Energien gerecht zu werden – wobei sich Durchflussbatterien als vielversprechende Lösung für eine kommerziell tragfähige Langzeitspeicherung erweisen.

Anfang 2026 wird ein globales Gremium aus multidisziplinären Experten die Gewinnerteams bewerten und auswählen, welche anschließend Zuschüsse und andere Ressourcen erhalten, um ihre Technologien in diesen Regionen zu erproben und messbare Auswirkungen zu erzielen.

CarbonX Summit 2025: Kollektives Handeln anregen

Die Ankündigung erfolgte auf dem CarbonX Summit 2025 in Shenzhen, einer Zusammenkunft von Finalisten-Teams und Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Politik, um zu erkunden, wie Innovationsökosysteme den Klimaschutz weltweit beschleunigen können. Im Mittelpunkt des Gipfels stand die Rolle der katalytischen Finanzierung, des inklusiven Einsatzes sowie der multilateralen Zusammenarbeit bei der Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens.

„Nachhaltigkeit kann nur durch Innovation erreicht werden", sagte Hao Xu, Leiter der Abteilung Climate Innovation bei Tencent. „Durch die Unterstützung der weltweit klügsten Klimaunternehmer wollen wir die Technologie als Kraft für das Gute nutzen, um eine der dringendsten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen sowie gleichzeitig einen gemeinsamen Wert für künftige Generationen zu schaffen."

Weitere Informationen zu CarbonX 2.0 finden Sie auf der Programm-Website.

Anhang: L iste der Top 50 Finalistinnen und Finalisten des CarbonX Programm 2.0

https://static.www.tencent.com/attachments/ssv/2025/CarbonX%202.0%20Finalists.pdf

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: gc@tencent.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tencents-carbonx-programm-2-0-benennt-50-globale-finalisten-im-wettlauf-um-die-skalierung-von-klimalosungen-302600681.html