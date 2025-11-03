W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE / Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 16:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5 Abs.1 Buchst.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Artikel2 Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: 44.Zwischenbericht

Der Vorstand der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (die „Gesellschaft“) hat am 23. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, im Zeitraum vom 02. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Am 13. August 2025 hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Verlängerung dieses laufenden Aktienrückkaufprogramms bis spätestens zum 31. Dezember 2026 beschlossen. Am selben Tag gab die Gesellschaft die Einzelheiten dieses verlängerten und erweiterten Programms gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt.

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 wurden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft:

HandelstagGesamtzahl AktienVolumengewichteter durchschnittlicher Kaufpreis (EUR)1
27. Oktober 2025 65.760  7,6019
28. Oktober 2025 63.900  7,8043
29. Oktober 2025 64.267  7,7022
30. Oktober 2025 69.020  7,2433
31. Oktober 2025 71.420  6,9931

1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten.

Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf der Investor Relations-Website der Gesellschaft (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/German/1800/aktienrueckkauf-2025.html) verfügbar.

Berlin, Deutschland, 3. November 2025

HelloFresh SE

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.hellofreshgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2222970 03.11.2025 CET/CEST

HelloFresh

