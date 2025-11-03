IRW-News: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. meldet Änderung des Börsensymbols und Uplisting an den OTCQB Venture Market

IRW-PRESS: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. meldet Änderung des Börsensymbols und Uplisting an den OTCQB Venture Market

Vancouver, BC, 3. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (First American oder das Unternehmen) meldet die Änderung seines Börsensymbols von URM zu NIOB. Die Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) werden ab Handelsbeginn am 5. November 2025 an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Symbol NIOB gehandelt. Die CUSIP (31858L309) und die ISIN (CA31858L3092) der Aktien bleiben unverändert.

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es mit Wirkung ab dem 31. Oktober 2025 vom OTC Pink zum OTCQB Venture Market wechselt und sein Tickersymbol von OTCPK: FAUMF zu OTCQB: NIOMF ändert.

Unser Team freut sich sehr, unser neues kanadisches Symbol in den Händen zu halten und mit der Notierung am OTCQB diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, sagte Murray Nye, CEO von First American. Diese Initiativen bringen unser Unternehmen unserer Zielsetzung näher, die Agenda für kritische Mineralien in Nordamerika voranzutreiben, und bieten uns darüber hinaus eine bessere Möglichkeit, unseren Aktionärsstamm in den USA zu erweitern.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und erweitern das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.com

Tel: +1 (604) 416-4099

CSE:URM

OTCQB: NIOMF

FWB:IOR

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81649

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81649&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31858L3092

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.