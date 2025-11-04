W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG

04.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A.

     Unternehmen:              Energy S.p.A.
     ISIN:                     IT0005500712

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 1,40 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Geschäftsentwicklung 1. HJ 2025

Die Energy S.p.A. (Energy) hat Ende September ihre Halbjahreszahlen für das
aktuelle Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die v.a. durch eine
herausfordernde Marktlage und den begonnenen Transformationsprozess
(verstärkter Fokus auf größere Speichersysteme, zunehmende
Internationalisierung etc.) geprägt waren.

Im ersten Halbjahr 2025 wurden konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 12,09
Mio. EUR erzielt und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2024:
19,06 Mio. EUR) ein signifikanter Umsatzrückgang um 36,6% verzeichnet.
Hauptursächlich für diese Entwicklung war eine gesunkene Nachfrage im
Wohnungsbereich (Privatkunden-Segment) und eine geringere Nachfrage im
gewerblichen Bereich (Businesskunden-Segment), wobei die Schwäche in beiden
Segmenten primär durch fehlende oder unzureichende staatliche
Anreizmaßnahmen verursacht wurde. Daneben war die Erlösentwicklung auch
durch die Verschiebung der Fertigstellung einiger Auftragslieferungen in die
zweite Geschäftsjahreshälfte negativ beeinflusst.

Diese schwächere Marktnachfrage hat sich entsprechend ebenso in geringeren
Verkaufsmengen und niedrigeren Preisniveaus widergespiegelt. So sank die
Anzahl der abgesetzten bzw. verkauften Energiespeichersysteme deutlich auf
1.120 (1. HJ 2024: 2.597), welche eine Gesamtleistung von 9,60 MW (1. HJ
2024: 9,90 MW) beinhalten. Die stabile Gesamtleistungsentwicklung, trotz
geringerer Absatzmengen, spiegelt dabei den Markttrend und die
Neuausrichtung des Unternehmens hin zu größeren Speichersystemlösungen
wider.

Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden hierbei mit einem
Umsatzanteil von rund 56,0% (1. HJ 2024: 54,8%) größtenteils vom Heimatmarkt
Italien getragen und lagen im ersten Halbjahr 2025 mit erzielten
inländischen Erlösen von 6,83 Mio. EUR signifikant unterhalb des
Vorjahreszeitraums (1. HJ 2024: 10,44 Mio. EUR). Ebenfalls rückläufig
entwickelte sich mit Umsatzerlösen in Höhe von 5,26 Mio. EUR (1. HJ 2024: 8,61
Mio. EUR) das Auslands- bzw. Exportgeschäft, welches v.a. Geschäftsaktivitäten
in Nord- und Mitteleuropa beinhaltet. Damit bewegte sich die Exportquote mit
43,5% nahezu auf Vorjahresniveau (1. HJ 2024: 45,2%). Berücksichtig man auch
die im Ausland erzielten sonstigen Umsatzerlöse, dann belief sich der
Auslandsumsatzanteil sogar auf 50,0% (absolute Auslandserlöse: 6,72 Mio. EUR).
Entsprechend profitiert Energy verstärkt von dem Exportbusiness in den
internationalen Märkten.

In Bezug auf die Verteilung der Umsatzerlöse nach Produktkategorien hat
Energy im ersten Halbjahr bei den extra-großen Speichersystemen (sog.
XL-Speicher mit mehr als 50 KW) einen erneuten deutlichen Umsatzzuwachs um
30,8% auf 3,10 Mio. EUR (1. HJ 2024: 2,37 Mio. EUR) erzielt, wobei der
überwiegende Anteil hiervon (GBCe: ca. 90,0%) auf gewerbliche und
industrielle Kunden (sog. C&I-Segment) entfallen sein dürfte. Gleichzeitig
erhöhte sich der Umsatzanteil der extra-großen Speichersysteme, die erst im
Laufe des GJ 2022 eingeführt wurden, weiter deutlich auf 26,0% (1. HJ 2024:
12,0%). Dieser Segmentumsatzverlauf entspricht damit auch dem allgemeinen
(europäischen) Markttrend hin zu größeren komplexeren Speicherformaten. Die
Umsatzerlöse und der Konzernumsatzanteil der kleinen und großen
Speichersysteme ging hingegen signifikant auf 9,00 Mio. EUR (1. HJ 2024: 16,69
Mio. EUR) bzw. 74,0 % (1. HJ 2024: 88,0%) zurück.

Getrennt nach Kundengruppen wurden im ersten Halbjahr 2025 mit 5,02 Mio. EUR
der Großteil der Umsätze von Kunden erzielt, die als EPC's klassifiziert
sind. Durch das stärkere Umsatzgewicht des C&I-Geschäftsfelds ist ebenfalls
der EPC-Anteil deutlich auf 37,0% (1. HJ 2024: 6,0%) angestiegen, da
C&I-Installationen typischerweise auch über diesen Bereich vermarktet
werden. Auf den VAR-Vertriebskanal entfielen Umsatzerlöse und ein
Umsatzanteil von 1,94 Mio. EUR (1. HJ 2024: 7,11 Mio. EUR) bzw. 16,0% (1. HJ
2024: 38,0%). Die Vertriebskanäle allgemeine Distributoren und
Spezialdistributoren kamen auf Erlöse von 4,58 Mio. EUR (1. HJ 2024: 5,24 Mio.
EUR) bzw. 2,02 Mio. EUR (1. HJ 2024: 5,48 Mio. EUR). In Relation zu den Erlösen
betrug damit der Anteil der allgemeinen Distributoren 38,0% (1. HJ 2024:
28,0%) und der Fachhändler 17,0% (1. HJ 2024; 29,0%).

In Bezug auf die Auftragslage hat die Technologiegesellschaft zum 31.08.2025
einen stabilen Auftragsbestand in Höhe von 31,6 Mio. EUR (1. HJ 2024: 29,3
Mio. EUR) erzielt, wovon sich 22,5 Mio. EUR auf den verbliebenen Teil des
erhaltenen ASFINAG-Großauftrags beziehen, dessen zeitliche
Auftragsabarbeitung laut Unternehmensangaben derzeit schwer abzuschätzen
ist. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Auftragsbestands entfallen 80,0%
des Auftragsvolumens auf Systeme im XL-Format und 40,0% der Aufträge auf
Projekte in der EMEA-Region, was die voranschreitende Neupositionierung in
Richtung größerer Kundenlösungen und das zunehmende Engagement auf den
ausländischen Märkten erneut unterstreicht.

Ergebnisseitig hat Energy trotz einer rückläufigen Umsatzentwicklung zum
Ende des ersten Halbjahres eine deutliche EBITDA-Verbesserung auf -0,40 Mio.
EUR (1. HJ 2024: -3,22 Mio. EUR) erzielt. Hauptursächlich hierfür waren ein
erhöhter Absatz der besonders margenstarken XL-Produktlinie und ein im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgebliebener negativer Ergebniseffekt im
Zuge der Neubewertung von Lagerbeständen. Auch auf Nettoebene konnte eine
deutliche Verbesserung des Nachsteuerergebnisses auf -1,96 Mio. EUR (1. HJ
2024: -4,23 Mio. EUR) erreicht werden.

Ungeachtet der derzeit noch negativen Ertragslage konnte die
Technologiegesellschaft jedoch aufgrund von günstigen Working
Capital-Veränderungseffekten erneut einen deutlich positiven operativen
Cashflow in Höhe von 2,92 Mio. EUR (1. HJ 2024: 2,29 Mio. EUR) erzielen.

Basierend auf Energy's Wachstumsambitionen hat die Technologiegesellschaft
Mitte März 2025 die erste kobaltfreie LFP-Lithiumbatterie-Produktionslinie
in Betrieb genommen. Die gestartete Mehrproduktlinie ist in der Lage,
verschiedene Batteriemodelle (von kleineren bis zu XL-Systemen)
herzustellen. Dieser strategische Schritt leistet damit einen wesentlichen
Beitrag zur Stärkung der italienischen und europäischen industriellen
Lieferketten und verringert entsprechend auch die Abhängigkeiten von
nicht-europäischen Lieferungen. Diese Initiative steht obendrein ebenfalls
im Einklang mit den europäischen Strategien zur industriellen Souveränität
und dem sog. Net Zero Industry Act (Netto-Null-Industrie-Gesetz), der
vorsieht, dass bis 2030 rund 40,0% der Produktion in Europa aus sauberen
grünen Technologien stammen soll.

Um die Internationalisierungsbemühungen weiter voranzutreiben, hat Energy
Ende Juli 2025 die deutsche Gesellschaft EnergyOnSite GmbH mit Sitz in
München gegründet, die sich im vollständigen Besitz des Energy-Konzerns
befindet. Das neue Unternehmen wurde gegründet, um die Geschäftsaktivitäten
im DACH-Raum strukturiert und strategisch zu verwalten und die umfangreichen
Wachstumschancen eines schnell expandierenden Marktes, v.a. des deutschen
Einzelmarktes, zu nutzen.

PROGNOSEN UND BEWERTUNG

Vor dem Hintergrund der Top-Line-Performance im ersten Halbjahr, die
wesentlich unter unseren Erwartungen lag, haben wir unsere bisherigen
Umsatzschätzungen deutlich nach unten angepasst. Entsprechend erwarten damit
auch erst ab dem kommenden Geschäftsjahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad.
Anderseits hat die deutliche operative Margenerholung, der solide
Auftragsbestand und der sich stetig verbessernde Umsatzmix (höherer Anteil
lukrativerer XL-Systeme) dazu geführt, dass wir unsere bisherigen
Ergebnisprognosen leicht bis moderat angehoben haben.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in
Höhe von 33,63 Mio. EUR (zuvor: 47,63 Mio. EUR) und einem EBITDA von -0,27 Mio.
EUR (zuvor: -0,37 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2025 gehen wir von einem
dynamischen Umsatzanstieg auf 54,33 Mio. EUR (zuvor: 58,98 Mio. EUR) und
aufgrund von erwarteten Skaleneffekten von einer deutlich überproportionalen
EBITDA-Verbesserung auf 3,08 Mio. EUR (zuvor: 2,20 Mio. EUR) aus. In Bezug auf
das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 rechnen wir mit einem erneuten
deutlichen Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf dann 65,79 Mio. EUR (zuvor: 70,44
Mio. EUR) bzw. 5,68 Mio. EUR (zuvor: 5,41 Mio. EUR).

Insgesamt gehen wir somit weiterhin davon aus, wenn auch mit zeitlicher
Verzögerung, dass es dem Energy-Konzern dank der verstärkten
Internationalisierungs- bzw. Exportaktivitäten und der weiteren Expansion im
profitableren C&I-Segment gelingt, wieder auf den Wachstumskurs
zurückzukehren. Durch den zunehmenden Absatz komplexer und damit
margenstärkerer Speichersysteme und erwarteten verstärkt einsetzenden
Skaleneffekten, sollten auch künftig weitere deutliche
Profitabilitätsverbesserungen erzielt werden können. Durch den von Energy
geplanten mittelfristigen Markteinstieg in das Geschäftsfeld der
XXL-Speichersysteme (sog. Utility-Scale- und Grid-Scale-Projekte) eröffnen
sich zusätzliche Wachstumspotenziale.

Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir
unser Kursziel leicht auf 1,40 EUR (bisher: 1,30 EUR) erhöht. Unsere
Kurszielerhöhung resultiert hierbei primär aus dem eingesetzten sog.
"Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das GJ 2026, statt bisher 2025). In
Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating
"Kaufen" und sehen weiterhin ein deutliches Kurspotenzial in der
Energy-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b2c0adf3a2d15d208435ea5099d63775

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.11.2025 (8:23 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 04.11.2025 (10:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a334a1fb-b952-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2223200 04.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ENERGY S.P.A.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden