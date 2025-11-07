IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung

Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des Uranabbaus in den USA und zum Wiederaufbau der amerikanischen Lieferkette für Kernbrennstoffe

Corpus Christi, Texas, 7. November 2025 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-scott-melbye-on-plans-for-uranium-enrichment-and-the-uranium-market/ -) begrüßt die Entscheidung der US-Regierung, Uran in die endgültige Liste der kritischen Mineralien 2025 des US Geological Survey (USGS) aufzunehmen, die im Federal Register veröffentlicht wurde, und damit seine wesentliche Rolle für die Energieversorgung und nationale Sicherheit Amerikas anzuerkennen.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

Wir begrüßen die Entscheidung der US-Regierung, insbesondere von Innenminister Doug Burgum und dem US Geological Survey, diesen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der Vision von Präsident Trump zu unternehmen, Amerikas Führungsrolle im Bereich kritischer Mineralien wiederherzustellen und eine echte Energiedominanz der USA zu erreichen. UEC folgt diesem Aufruf mit der Hochfahr- und Entwicklungsaktivitäten an unseren drei lizenzierten Hub-and-Spoke-Produktionsplattformen in Texas und Wyoming. Parallel dazu treiben wir die United States Uranium Refining & Conversion Corp. voran, um die Wiederherstellung und den Ausbau der amerikanischen Kapazitäten zur Umwandlung von Kernbrennstoffen zu unterstützen.

Der Energy Act von 2020 erlaubt es dem Innenminister, ein Mineral als kritisch einzustufen, wenn eine andere Bundesbehörde, wie das Energieministerium oder eine andere zuständige Behörde, feststellt, dass es für die Verteidigung oder nationale Sicherheit der USA von strategischer und kritischer Bedeutung ist. Das Energieministerium empfahl die Aufnahme von Uran unter Verweis auf seine Bedeutung für die Energieerzeugung und Verteidigungsanwendungen, und auch das Verteidigungsministerium betonte seine Bedeutung für die nationale Sicherheit.

In der Bekanntmachung im Bundesregister heißt es:

Kritische Mineralien sind für die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Industriezweige stützen, technologische Innovationen vorantreiben und kritische Infrastrukturen unterstützen, die für eine moderne amerikanische Wirtschaft unerlässlich sind. Die Vereinigten Staaten sind in hohem Maße von Importen bestimmter mineralischer Rohstoffe aus dem Ausland abhängig, von denen einige von ernsthaften, anhaltenden und langfristigen Störungen der Lieferketten bedroht sind. Die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Importen und die Anfälligkeit der Lieferketten erhöhen das Risiko für die nationale Sicherheit, die Verteidigungsbereitschaft, die Preisstabilität sowie den wirtschaftlichen Wohlstand und die Widerstandsfähigkeit. Die Nation verfügt über riesige Bodenschätze, die Arbeitsplätze schaffen, den Wohlstand fördern und unsere Abhängigkeit von anderen Ländern erheblich verringern können, und die Vereinigten Staaten ergreifen Maßnahmen, um die heimische Mineralienproduktion zu fördern. Die Liste der kritischen Mineralien dient als Leitfaden für Strategien zur Sicherung der Mineralienlieferketten der Nation.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher ISR-Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochwertiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte Zentralverarbeitungsanlagen ergänzt, die von einer Reihe von Satelliten-ISR-Projekten versorgt werden, darunter sieben, für die bereits die wichtigsten Genehmigungen vorliegen. Im August 2024 wurde der Betrieb im Christensen Ranch Project in Wyoming wieder aufgenommen und die Produktionssteigerung eingeleitet, wobei mit Uran beladenes Harz an die Irigaray-Anlage (Hub im Powder River Basin in Wyoming) geliefert wurde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Uran-Lizenzgebührenunternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Die UR&C-Initiative des Unternehmens zielt darauf ab, UEC als das einzige vertikal integrierte US-amerikanische Uranunternehmen mit Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie geplanten Raffinerie- und Umwandlungskapazitäten zu positionieren. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Safe Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt oder beabsichtigt verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, und umfassen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, zukünftige Mineralressourcenschätzungen können von historischen Schätzungen abweichen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung durch die Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt ( ), Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Eigentumsstreitigkeiten oder Ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes und andere Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

