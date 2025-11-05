EQS-News: Kinetics schließt erfolgreich eine Anleiheemission über 400 Millionen Dollar ab und stärkt damit seine Position als transparenter und anerkannter Kapitalmarktteilnehmer

EQS-News: Kinetics Energies / Schlagwort(e): Expansion

LONDON, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Kinetics, eine Karpowership-Initiative, hat den erfolgreichen Abschluss einer vorrangig besicherten Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren in Höhe von 400 Millionen US-Dollar bekannt gegeben und damit einen wichtigen Meilenstein in seiner Finanzstrategie und seinem langfristigen Wachstum gesetzt.

Die Transaktion stieß auf eine starke Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren aus Amerika, Asien und Europa und unterstreicht das Vertrauen des Marktes in das robuste Geschäftsmodell von Kinetics und das wachsende globale Portfolio in den Bereichen Energieinfrastruktur, LNG-to-Power und schwimmende Technologien.

Der Erlös wird für den Umbau der drei Flüssiggas-Terminalschiffe (LNGTS) von Kinetics, LNGT Oceania, LNGT Türkiye und LNGT Karadeniz, verwendet und ermöglicht es dem Unternehmen, weiter in zuverlässige und nachhaltige Energielösungen weltweit zu investieren.

„Diese erfolgreiche Emission stärkt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Strategie und die finanzielle Disziplin von Kinetics", sagte Mehmet Katmer, der CEO von Kinetics. „Sie verschafft uns die Flexibilität, weiterhin verantwortungsvoll zu wachsen und die globale Energiewende zu unterstützen."

Mit dieser Emission etabliert sich Kinetics als transparente und bekannte Größe auf den internationalen Kapitalmärkten. Das Unternehmen wird sich aktiv mit den Anlegern auseinandersetzen, indem es regelmäßige Telefonkonferenzen mit den Anlegern abhält, fortlaufende Finanzinformationen offenlegt und konsistente Berichterstattungspraktiken anwendet, um eine offene Kommunikation und langfristiges Vertrauen mit der Anlegergemeinschaft zu gewährleisten.

Details zur Anleiheemission:

Emittent: Kinetics LNG Holding Limited

Betrag: 400 Millionen USD

Tenor: 4 Jahre (November 2029)

Auflistung: Euronext Nordic ABM

Gemeinsame Bookrunner: Pareto Securities als alleiniger globaler Koordinator und Fearnley Securities als gemeinsamer Bookrunner

Über Kinetik

Kinetics, eine Karpowership-Initiative, ist ein Energieunternehmen, das sich für sauberere, flexible Energiesysteme einsetzt. Das Unternehmen hat sich auf den Bau, die Entwicklung, die Lieferung und das Leasing von schwimmenden LNG-Anlagen und Plattformen für erneuerbare Energien, einschließlich Batteriespeichersystemen (BESS), spezialisiert, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Versorgungsunternehmen, Regierungen und unabhängigen Stromerzeugern zugeschnitten sind. Mit seinem Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Wirkung definiert Kinetics die Art und Weise neu, wie Energieinfrastruktur in einer dekarbonisierten Welt eingesetzt und genutzt wird.

