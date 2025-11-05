EQS-News: Weiteres Unternehmen bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / Anmeldung bis 6. November möglich

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

05.11.2025 / 10:30 CET/CEST

Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München statt.

Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaft begrüßen zu dürfen:

NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) Präsentation am 12. November von 17:05 – 17:40 Uhr

Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens morgen, den

06. November

unter

www.mkk-konferenz.de

möglich.

Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:

👉

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!

Herzliche Grüße

Jörg Grunwald

Vorstand

-------------------------------------------------------------------

Kontakt für allgemeine Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

GBC AG - Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail:

konferenz@gbc-ag.de

-------------------------------------------------------------------

SAVE THE DATE 2026

41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

