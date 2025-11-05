EQS-News: Weiteres Unternehmen bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / Anmeldung bis 6. November möglich
Weiteres Unternehmen bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / Anmeldung bis 6. November möglich
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München statt.
Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaft begrüßen zu dürfen:
- NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) Präsentation am 12. November von 17:05 – 17:40 Uhr
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens morgen, den
06. November
unter
möglich.
Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:
👉
https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail:
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
