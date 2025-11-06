IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. meldet Ergebnisse der TDEM-Untersuchung über dem Konzessionsgebiet 914W

IRW-PRESS: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. meldet Ergebnisse der TDEM-Untersuchung über dem Konzessionsgebiet 914W

VANCOUVER, British Columbia, 5. November 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, zusammen mit Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) die Ergebnisse einer hochauflösenden HTDEM-Untersuchung auf dem Uranprojekt 914W (das Projekt) mit einer Gesamtlänge von 136 Profilkilometer bekannt zu geben. Das Projekt ist über Straßen erreichbar und befindet sich in einer vielversprechenden Region südlich des Athabasca-Beckens, die für ihr Mineralpotenzial bekannt ist. Die TDEM-Untersuchung auf dem Projekt 914W hat erfolgreich eine gut entwickelte leitfähige Zone innerhalb des Projekts definiert. Die Geometrie und Stärke der Anomalie stimmen mit graphithaltigen Grundgebirgsgesteinen oder verwerfungsgebundenen Alterationszonen überein, die beide für eine Uranmineralisierung des Diskordanztyps günstig sind.

Die helikoptergestützte Xcite-TDEM-Untersuchung (Time Domain Electromagnetic) wurde von Axiom Exploration Group Ltd. über dem Projekt durchgeführt, wobei rund 136 Profilkilometer erfasst wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurden gleichzeitig elektromagnetische, magnetische und radiometrische Daten erhoben, um leitfähige, magnetische und radiometrische Schwankungen im Zusammenhang mit vielversprechenden uranhaltigen Strukturen zu kartieren. Die Untersuchung wurde zusätzlich zur TDEM-Untersuchung des nahe gelegenen Projekts Spur von Mustang durchgeführt.

Kurzzeitkanäle (0,014-0,045 ms) (Abbildung 1) zeigen starke EM-Signale mit hoher Amplitude entlang des östlichen Zentralteils des Blocks 914W, was auf flache leitfähige Zonen in Oberflächennähe hindeutet. Dieser Leiter bleibt in den Mittel- bis Langzeitkanälen (0,12-0,56 ms) bestehen und könnte graphithaltige Horizonte oder durch Verwerfungen kontrollierte Alterationszonen darstellen, ein wichtiges Anzeichen für Uranvorkommen am Rand des Athabasca-Beckens. Die Intensität und Kontinuität der Anomalie nimmt mit späteren Abklingzeiten leicht ab, was eher auf einen diskreten Untergrundleiter als auf Oberflächenrauschen hindeutet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81707/MEC_110525_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Luftgestützte HTDEM-Untersuchung über dem Projekt 914W mit Zeitkanälen von 0,045 ms und starken EM-Signalen mit hoher Amplitude entlang des östlichen Zentralteils des Blocks 914W.

Die Inversionsmodellierung von 50 m bis 350 m Tiefe zeigt konsistente leitfähige Merkmale. Von 50 bis 150 m zeigen die Tiefenschnitte (Abbildung 2) eine starke, seitlich kontinuierliche leitfähige Zone, die sich über den östlichen Zentralteil des Konzessionsgebietes noch Ostnordost erstreckt. Die Tiefenschnitte von 250 bis 350 m zeigen, dass die Leitfähigkeitsanomalie in der Tiefe bestehen bleibt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81707/MEC_110525_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Luftgestützte HTDEM-Untersuchung über dem Projekt 914W mit EM-Signalen aus dem Leitfähigkeitstiefenschnitt bei 150 m, der ein starkes Signal entlang des östlichen Zentralteils des Blocks 914W zeigt.

Ergebnisse der Bodenprobenahmen 2025 auf dem Projekt 914W

Im Mai 2025 wurde auf dem Projektgebiet ein einwöchiges Prospektions- und Bodenprobenahmeprogramm durchgeführt. Insgesamt wurden 25 Gesteinsproben und 142 Bodenproben entnommen. Die Bodenprobenahmen konzentrierten sich auf die nordwestliche Ecke des Projekts unmittelbar südlich der Scurry Rainbow E Zone1 und der Don Lake Trenches2, wo keine Ausbisse vorhanden sind. Die Gesteinsprobenahmen waren aufgrund der wenigen Ausbisse im Konzessionsgebiet begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81707/MEC_110525_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Analyseergebnisse der Boden- und Gesteinsproben 2025 auf dem Projekt 914W - U ppm

Obwohl das Programm keine neuen bedeutenden Entdeckungen hervorbrachte, insbesondere im südlichen Teil des Projekts, lieferte das nördliche Bodenprobenraster anomale Urangehalte. In diesem Programm überschritten fünf Bodenproben aus dem südlichen Teil des Rasters 4 ppm U, was als leicht erhöht angesehen werden kann.

Die Prospektionsarbeiten konnten keine erhöhten Urangehalte im südwestlichen Teil des Rasters bestätigen, was wahrscheinlich auf die begrenzten Ausbisse zurückzuführen ist. Im nordöstlichen Teil des Bodenprobenrasters wurden jedoch anomale Urangehalte festgestellt, darunter eine Granitgneisprobe mit einem Gehalt von 42,3 ppm U.

Probenahmemethoden

Die Proben wurden zur Analyse an SRC Laboratories in Saskatoon, SK, geschickt. Sowohl die Gesteins- als auch die Bodenproben wurden mittels ICP-MS nach Vier-Säuren-Aufschluss, ICP-Gesamt nach Vier-Säuren-Aufschluss und UO-Analysen mittels ICP untersucht, die in Gewichtsprozent angegeben wurden.

Die Bodenproben aus Horizont A wurden entnommen, indem die Oberflächenvegetation mit einer Kelle entfernt und die oberste Schicht des Oberbodens beprobt wurde. Die Gesteinsproben wurden aus freiliegenden Grundgebirgsblöcken oder Granitausbissen entnommen, die erhöhte Zählimpulse pro Sekunde (cps) zeigten.

Über das Uranprojekt 914W

Das Projekt 914W erstreckt sich über zwei Claims mit 2.440 Hektar Grundfläche. Es befindet sich etwa 48 km südwestlich von Camecos Betrieb Key Lake und bietet eine günstige Logistik und einen guten Zugang über den Highway 914. Das Projekt ist innerhalb der Western Wollaston Domain positioniert, die für diskordanzgebundene und in Grundgestein lagernde Uranmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt liegt in einem geologisch günstigen Gebiet mit lokal graphithaltigen Paragenesen. Unmittelbar nördlich des Projekts befinden sich die Scurry Rainbow E Zone1, wo in Bohrung ML-1 1.288 ppm U gefunden wurden, und die Don Lake Trenches2, wo bei Prospektionsarbeiten an der Oberfläche in einem Schürfgraben in der Don Lake Zone E2 Gehalte bis zu 0,64 % U3O8 gefunden wurden. Während im Rahmen früherer Explorationsarbeiten mehrere geophysikalische und geologische Untersuchungen in Teilen des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden, ist der größte Teil des Projekts noch unerforscht.

Mustang hat gemäß einer Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit Skyharbour Resources Ltd. eine Beteiligung an dem Projekt erworben, wonach Mustang unter bestimmten Bedingungen eine 75%ige Beteiligung am Projekt erwerben kann. Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2024, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt ist.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass trotz der Nähe des Standorts die Entdeckung von Mineralien in oder in der Nähe der Scurry Rainbow Zone E, der Don Lake Trenches und des Betriebs Key Lake von Cameco sowie vielversprechende Ergebnisse nicht unbedingt auf eine Mineralisierung des Projekts oder auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Quellennachweis:

1. SMDI# 1961, Bohrloch ML-1 oder Scurry Rainbow E Zone, abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1961

2. SMDI# 1983, Don Lake Radioactive Zones C, D und E, abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1983

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Marfleet ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Mineralclaims im Besitz des Unternehmens, die Ergebnisse der aktuellen Explorationsphase auf dem Projekt und die Durchführung künftiger Arbeiten auf dem Projekt. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts verschiedener ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens fortzusetzen, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die beabsichtigten Ergebnisse von der Exploration des Projekts zu erhalten. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81707

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81707

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81707&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81707&tr=1

