W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Suss Microtec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktienkurs etwas erholt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten. "Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Erst Ende Oktober hatte er den Ausblick für die Gewinnmargen 2025 gesenkt. Dabei war zudem von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Am Morgen ging es im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,7 Prozent nach oben./mis/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuchgestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuch
Österreichischer Leiterplattenhersteller
AT&S wächst dank KI-Boom - schreibt aber weiter rote Zahlen04. Nov. · Reuters
AT&S wächst dank KI-Boom - schreibt aber weiter rote Zahlen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden