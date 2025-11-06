Trading-Chance Nasdaq 100: Sind Techs zu teuer?

Das Shiller Kurs/Gewinn-Verhältnis

Das Shiller KGV bewertet eine Aktie oder Index, indem es den aktuellen Kurs ins Verhältnis zu den durchschnittlichen, inflationsbereinigten Unternehmensgewinnen der letzten zehn Jahre setzt. Durch diese Glättung zyklischer Schwankungen lässt sich erkennen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist, was bei langfristigen Anlageentscheidungen hilfreich sein kann.

Das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet ausschließlich den Gewinn der letzten zwölf Monate und reagiert dadurch sehr stark auf kurzfristige Schwankungen. Shiller KGV hingegen betrachtet einen längeren Zeitraum. Kurzfristige Gewinnschwankungen, wie sie z. B. in Rezessionen oder Boomphasen auftreten, werden ausgeblendet.

Aktuelle Bewertung nach Shiller-KGV

Das Shiller-KGV liegt unweit jenes Niveaus, welches es anno 2000 unmittelbar vor dem Platzen der Dotcom-Blase hatte. Für den marktbreite S&P 500 ist es derzeit bei 40,5. Im Jahr 2000 war es in der Spitze bei 43,8. Aktien sind teuer, aber wir wissen aus der Erfahrung auch, dass ehemalige Höchstwerte von Bewertungskennziffern gerne penetriert und gerissen werden. Insofern wäre längerfristig durchaus noch Luft. Es erscheint aber sinnvoll, inzwischen auch die ein oder andere Absicherungsstrategie für sein Aktienportfolio zu fahren, um auf die höhere Bewertung auch adäquat zu reagieren und sein Risiko zu reduzieren. Der Nasdaq hat sich vom S&P 500 deutlich abgesetzt, wie wir gleich sehen werden. Er könnte daher ein Kandidat sein, auf den man eine Hedge-Position für sein Aktienportfolio eingehen könnte. Schauen wir uns deshalb die Ratio von Nasdaq 100 zu S&P 500 an.

Für den Nasdaq 100 liegt das Shiller-KGV zur Stunde bei 43,95. Damit ist es klar über dem durchschnittlichen Bewertungskorridor, der sich von 23 bis 33 erstreckt. Es liegt aber andererseits auch noch deutlich unter dem historischen Höchstwert, der ein Shiller-KGV von 58 markierte.

Nasdaq/S&P500-Ratio auf Rekordhoch

Als der Techboom um die Jahrtausendwende ein jähes Ende fand war der Nasdaq 3,25 Mal so teuer wie der breitgefächerte S&P 500 Index. Zum Bärenmarkttief im September 2002 herrschte Parität, sprich: Nasdaq und S&P 500 hatten nahezu identische Kurswerte. Inzwischen hat sich der Nasdaq 100 vom S&P 500 deutlich entfernt und ist 3,75 Mal so teuer. Die aktuelle Ratio ist die mit Abstand höchste in der Historie dieser beiden Indizes. Techwerte sind teuer – ohne Zweifel!

In einer Phase, in der der Trend noch aufwärts gerichtet ist, und auch zyklisch vieles dafür spricht, dass sich mit Blick auf die nächsten zwei Jahre der Bullenmarkt noch fortsetzen kann und dürfte, erscheint es durchaus sinnvoll, punktuell ein Pendant Short gegen etwaige Long-Positionen im Aktienbereich zu stellen.

Ganz wichtig ist, diese Trading-Chance im richtigen Kontext zu verstehen. Der Bullenmarkt ist weiter intakt und wir halten weiter steigende Notierungen für sehr wahrscheinlich. Doch ab einem bestimmten Bewertungsniveau macht es Sinn, etwas Risiko raus zu nehmen. Es geht also nicht darum, hier den Abgesang auf den Bullenmarkt anzustimmen, sondern das Gaspedal etwas weniger stark durchzutreten.

Es geht darum, aus den vielen Möglichkeiten eine auszuwählen, mit der man zahlreichen Call-Positionen, die wir hier im Verlauf der Zeit vorgestellt haben, und die ein tolles Aktienportfolio mit teils herausragenden Papieren formen, ein Pendant entgegen stellt – ein Hedge für das Aktienportfolio. Und hier ist angesichts des hohen Shiller-KGV kann eine moderate Put-Position auf den Nasdaq 100 eingegangen werden, um sein Portfolio abzusichern. Absicherungs-Strategien versuchen, ohne gleich (alle) Aktienpositionen glattzustellen, etwas Risiko raus zu nehmen. Dafür eignen sich klassische Optionsscheine üblicherweise sehr gut.

Fazit

Während die Nasdaq/S&P 500-Ratio auf einem historischen Höchstwert rangiert hat sich das Shiller-KGV mit einem Wert von 44 zwar auch deutlich von den durchschnittlichen Bewertungsniveaus entfernt, befindet sich andererseits aber auch noch klar unter dem historisch höchsten Bewertungsniveau. Wir erachten es weiterhin für sinnvoll, in Aktien investiert zu bleiben, sehen jedoch einen Sinn darin, erste Absicherungspositionen einzugehen, um ein wenig Drive raus zu nehmen. Ein aus unserer Sicht geeignetes Produkt dafür stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Put Optionsschein auf den Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Put Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt einen Basispreis bei 25.600 Zählern und eine Laufzeit bis 19.6.2026. Bei einem aktuellen Kurs von 25.620 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6,5. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG9ZZC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 21.000 und 23.000 Punkte

Put Optionsschein auf den Nasdaq 100

Basiswert Nasdaq 100 WKN UG9ZZC ISIN DE000UG9ZZC8 Basispreis 25.600 Punkte Typ Optionsschein Richtung Put Laufzeit 19.6.2026 Emittent UniCredit Hebel 6,5 Stop-Loss Optionsschein 0,20 Euro

