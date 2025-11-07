Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.11.2025
Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alpha Bank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Canopy Growth
|Bericht 2. Quartal 2026
|Constellation Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Constellation Software
|Bericht 3. Quartal 2025
|Daimler Truck
|Bericht 3. Quartal 2025
|Enbridge
|Bericht 3. Quartal 2025
|Endeavour Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fujikura
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hensoldt
|Bericht 3. Quartal 2025
|International Consolidated Airlines
|Bericht 3. Quartal 2025
|KKR & Co.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Krones
|Bericht 3. Quartal 2025
|Mitsubishi Heavy
|Bericht 2. Quartal 2025
|Scottish Mortgage Invest
|Bericht 2. Quartal 2026
|Stratec
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
