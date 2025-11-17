Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Arbe Robotics
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cypherpunk Technologies
|Bericht 3. Quartal 2025
|Encavis
|Bericht 3. Quartal 2025
|Geely
|Bericht 3. Quartal 2025
|Gladstone Capital
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|JDC Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Luckin Coffee
|Bericht 3. Quartal 2025
|Luckin Coffee
|Bericht 3. Quartal 2025
|Metaplanet
|Bericht 3. Quartal 2025
|Perpetua Resources
|Bericht 3. Quartal 2025
|Seabridge Gold
|Bericht 3. Quartal 2025
|Solaria Energia y Medio Ambiente
|Bericht 3. Quartal 2025
|Warsaw Stock Exchange (GPW)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Xpeng (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|YOC
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
