Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.11.2025

onvista · Uhr
E-MobilitätErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Arbe RoboticsBericht 3. Quartal 2025
Cypherpunk TechnologiesBericht 3. Quartal 2025
EncavisBericht 3. Quartal 2025
GeelyBericht 3. Quartal 2025
Gladstone CapitalBericht Geschäftsjahr 2025
JDC GroupBericht 3. Quartal 2025
Luckin CoffeeBericht 3. Quartal 2025
MetaplanetBericht 3. Quartal 2025
Perpetua ResourcesBericht 3. Quartal 2025
Seabridge GoldBericht 3. Quartal 2025
Solaria Energia y Medio AmbienteBericht 3. Quartal 2025
Warsaw Stock Exchange (GPW)Bericht 3. Quartal 2025
Xpeng (ADR)Bericht 3. Quartal 2025
YOCBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xpeng (ADR)
Metaplanet
Geely
Perpetua Resources
Luckin Coffee
Cypherpunk Technologies
YOC
Encavis
Warsaw Stock Exchange (GPW)
Gladstone Capital
Solaria Energia y Medio Ambiente
Seabridge Gold
JDC Group
Arbe Robotics

