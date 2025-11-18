Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ams
|Bericht 3. Quartal 2025
|Baidu (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|CureVac
|Bericht 3. Quartal 2025
|Elbit Systems
|Bericht 3. Quartal 2025
|Home Depot
|Bericht 3. Quartal 2025
|Imperial Brands
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Medtronic
|Bericht 2. Quartal 2026
|Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
|Bericht 3. Quartal 2025
|RTL
|Bericht 3. Quartal 2025
|SFC Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sharplink Gaming
|Bericht 3. Quartal 2025
|technotrans
|Bericht 3. Quartal 2025
|VARTA
|Bericht 3. Quartal 2025
|Verve Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Xiaomi
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
