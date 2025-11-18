W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2025

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffDividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
amsBericht 3. Quartal 2025
Baidu (ADR)Bericht 3. Quartal 2025
CureVacBericht 3. Quartal 2025
Elbit SystemsBericht 3. Quartal 2025
Home DepotBericht 3. Quartal 2025
Imperial BrandsBericht Geschäftsjahr 2025
MedtronicBericht 2. Quartal 2026
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)Bericht 3. Quartal 2025
RTLBericht 3. Quartal 2025
SFC EnergyBericht 3. Quartal 2025
Sharplink GamingBericht 3. Quartal 2025
technotransBericht 3. Quartal 2025
VARTABericht 3. Quartal 2025
Verve GroupBericht 3. Quartal 2025
XiaomiBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xiaomi
Baidu (ADR)
SFC Energy
RTL
CureVac
Pinduoduo
ams
Medtronic
technotrans
Imperial Brands
Home Depot
Verve Group
Elbit Systems
VARTA
Sharplink Gaming

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.202513. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.11.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 17.11.2025gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 17.11.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden