Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartet

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der Dax am Montag klar erholt starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung von 23.894 Punkten, circa anderthalb Prozent höher als der Schlusskurs vom Freitag. Damit scheint die Chartunterstützung im Bereich 23.500 Punkte ein weiteres Mal zu halten, und eine noch deutlichere Korrektur auszubremsen.

Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 23.452 Punkte gefallen, bevor die Kursverluste letztlich etwas abschmolzen. Im dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen.

US-Techaktien mit Verlusten am Freitag

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag im späten Handel ihre zuvor teilweise deutlichen Verluste eingedämmt und wenig verändert geschlossen. Zuvor hatten zunehmende Befürchtungen um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Börsen belastet.

Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen am Uni-Michigan-Index - deutlich stärker ein als erwartet.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 46.987 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von mehr als einem Prozent. Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,1 Prozent auf 6.729 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,3 Prozent auf 25.060 Punkte abwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenminus von gut drei Prozent.

Asiatische Börsen starten mit Gewinnen in die Woche

Die Börsen Asiens haben sich am Montag überwiegend erholt. Ein wenig Rückenwind lieferte dabei auch die Hoffnung auf ein Ende des Government Shutdown in den USA. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,2 Prozent auf Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 1,3 Prozent zulegte.

Aktienmärkte Freitag im Überblick

Anleihemärkte Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 128,84 –0,22 10-jährige Bundesanleihen 2,67 –0,00 10-jährige US-Anleihen 4,14 +0,04

Währungen Freitag im Überblick

Ölmärkte Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 64,19 +0,56 WTI 60,34 +0,59

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 29 (30) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 18 (22) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 38,70 (40) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 35,75 (33,25) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 39,30 (41) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT SUSS MICROTEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (31) EUR

RBC SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 56 (59) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 36 (40) EUR - 'OUTPERFORM'

UBS HEBT SUSS MICROTEC AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 39 (30) EUR

WDH/JEFFERIES HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 134 (55) EUR

WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 291 (261) EUR - 'BUY'

