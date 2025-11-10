W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.2025

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AST SpaceMobileBericht 3. Quartal 2025
Barrick MiningBericht 3. Quartal 2025
BigBear.aiBericht 3. Quartal 2025
CoreWeaveBericht 3. Quartal 2025
Hannover RückBericht 3. Quartal 2025
HypoportBericht 3. Quartal 2025
K92 MiningBericht 3. Quartal 2025
Kaspi.kz (Reg S GDR)Bericht 3. Quartal 2025
Lithium AmericasBericht 3. Quartal 2025
Occidental PetroleumBericht 3. Quartal 2025
Plug PowerBericht 3. Quartal 2025
q.beyond (QSC)Bericht 3. Quartal 2025
Rigetti ComputingBericht 3. Quartal 2025
SalzgitterBericht 3. Quartal 2025
TeraWulfBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

