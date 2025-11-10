Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AST SpaceMobile
|Bericht 3. Quartal 2025
|Barrick Mining
|Bericht 3. Quartal 2025
|BigBear.ai
|Bericht 3. Quartal 2025
|CoreWeave
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hannover Rück
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hypoport
|Bericht 3. Quartal 2025
|K92 Mining
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kaspi.kz (Reg S GDR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Lithium Americas
|Bericht 3. Quartal 2025
|Occidental Petroleum
|Bericht 3. Quartal 2025
|Plug Power
|Bericht 3. Quartal 2025
|q.beyond (QSC)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Rigetti Computing
|Bericht 3. Quartal 2025
|Salzgitter
|Bericht 3. Quartal 2025
|TeraWulf
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
