EQS-News: Cannabismarkt wächst rasant: Canify AG startet Finanzierungsrunde zur Expansion und plant Börsengang

Emission für professionelle Investoren und qualifizierte Privatanleger: Aktien auf canify-invest.de zeichnen

Starkes Wachstum: In den ersten 9 Monaten 2025 bereits doppelt so viel Umsatz wie im Gesamtjahr 2024

388 % Branchenwachstum bis 2033 in Europa erwartet

Investitionen in Produktionskapazitäten, neue Produkte, Telemedizin und Internationalisierung

Leipheim, 10.11.2025 – Im ersten Quartal 2025 wurden so viele medizinische Cannabisprodukte nach Deutschland importiert wie nie zuvor. Immer mehr Ärzte und Patienten betrachten Cannabis als ernstzunehmende Behandlungsoption bei unterschiedlichsten Beschwerden. Davon profitiert die Canify AG, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im deutschen Markt für medizinisches Cannabis. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres 2025 hat das Unternehmen bereits doppelt so viel umgesetzt wie im Gesamtjahr 2024. Zur Finanzierung der nächsten Expansionsphase – noch vor einem mittelfristig geplanten Börsengang – können sich professionelle Investoren und Privatanleger ab heute beteiligen.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der Bafin gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) werden bis zu 36.698 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 148 Euro angeboten. Die Mindestzeichnung liegt bei 20 Aktien. Die neuen Aktien können direkt auf www.canify-invest.de gezeichnet werden. Die Eigenemission wird von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG begleitet.

„Mit der aktuellen Finanzierungsrunde haben Anleger die Chance, in ein führendes Unternehmen in einem der am schnellsten wachsenden Märkte innerhalb der Medizin zu investieren", erklärt CEOSaschaMielcarek. "Canify hat sich erfolgreich als Qualitätsanbieter mit Alleinstellungsmerkmal etabliert und konzentriert sich ausschließlich auf den medizinischen Bereich. In den kommenden Jahren wollen wir stark wachsen, skalieren und an die Börse gehen."

Das Unternehmen hatte sich in 2023 erfolgreich neu ausgerichtet und ein weltweites Lieferantennetzwerk aufgebaut. Als GMP-zertifiziertes pharmazeutisches Unternehmen vertreibt die Canify AG unter der Marke „Canify“ eigene Produkte an Apotheken und Großhändler.

388 % Branchenwachstum bis 2033

Trotz Milliardenumsätzen steht der Cannabismarkt in Deutschland und ganz Europa noch am Anfang. Studien zu Folge soll der Branchenumsatz in Europa zwischen 2024 und 2033 um 388 % auf 12,7 Mrd. USD steigen. Beispielsweise nehmen erst 0,5 % der deutschen Bevölkerung regelmäßig Cannabis zu medizinischen Zwecken ein – in Kanada sind es bereits rund 3 % (Quellen: imarcgroup.com, Prohibition Partner). Inzwischen gibt es über 100 bekannte Anwendungsbereiche u.a. chronische Schmerzen, Schlafstörungen und Depressionen. Gleichzeitig stellt die strenge Regulierung hohe Markteintrittsbarrieren dar.

Canify AG will Marktchancen nutzen

Das Umfeld bietet der Canify AG hervorragende Wachstumschancen. Mit dem Kapital aus der aktuellen Finanzierungsrunde soll unter anderem die Produktionskapazität in Deutschland mehr als verdoppelt und das Produktportfolio erweitert werden. Canify entwickelt beispielsweise einen Inhalator, der die therapeutischen Möglichkeiten disruptieren könnte. Der Vertrieb soll – in Abhängigkeit zur Entwicklung – ab 2027 erfolgen. In der Telemedizin sieht das Unternehmen ebenfalls große Chancen. Auf Grundlage des streng pharmazeutischen Ansatzes soll eine Online-Plattform aufgebaut werden, die Apotheken, Hersteller und Patienten im Zuge der Cannabis Therapie vernetzt. Zudem plant Canify die Internationalisierung ihres Kerngeschäfts; Markteintritte in der Schweiz, dem vereinigten Königreich und Polen befinden sich in Vorbereitung.



Daten und Fakten zur Kapitalerhöhung

Emittentin: Canify AG

ISIN: DE000A3EBXZ1

Zeichnungsplattform: www.canify-invest.de

Zeichnungsfrist: 10. November 2025 – 15. Oktober 2026

Ausgabepreis: 148 Euro (bis 31.12.2025) / 165 Euro (ab 01.01.2026)

Emissionsvolumen: 36.698 Aktien

Mindestzeichnung: 20 Aktien

Begleitung: Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf

Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter www.canity-invest.de zum Download.

Über die Canify AG

Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canifys Ansatz ist es, das Cannabisgeschäft für Apotheken und Großhändler so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Canify bietet auch maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter an und setzt dabei Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeiten. Zudem behandelt Canify Patienten mit individueller Cannabistherapie telemedizinisch oder in den Arztpraxen unter der Marke Canify Clinics. Die Canify AG erfüllt stets die höchsten Standards der europäischen GMP-Richtlinien und bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Anbau bis zum Patienten.

Weitere Informationen gibt es auch auf unseren Webseiten:

www.canify.com

www.canify-pharma.de

Melden Sie sich gerne für weitere Informationen zu unseren Produkten, zu medizinischem Cannabis und der Canify AG. Gerne stellen wir Ihnen auch Fotos zur Verfügung.

Kontakt für Presseanfragen:

Kathrin Konyen

Pressesprecherin Canify AG

+49(0)173/6790782

press@canify.com

Kontakt für Finanzpresse und Anleger:

Fabian Lorenz

+49(0)15140016085

lorenz@florenz-kommunikation.de



