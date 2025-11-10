Leclanché SA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Leclanché und CINEA unterzeichnen Fördervereinbarung über 74,2 Millionen Euro zur Unterstützung einer nachhaltigen Batterieproduktion in Europa

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 10. November 2025 – Leclanché SA, und die Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) haben eine Fördervereinbarung über 74,2 Millionen Euro unterzeichnet, um den industriellen Einsatz nachhaltiger Technologien zur Herstellung von Batteriezellen in Europa zu unterstützen. Die Vereinbarung folgt auf die Vorauswahl von Leclanché im Juli 2025 für die Fördervorbereitungsphase als eines von sechs wegweisenden Projekten zur Herstellung von EV-Batterien, denen im Rahmen des EU-Innovationsfonds eine potenzielle Förderung zugesagt wurde.

Das Projekt von Leclanché, das aus 14 Vorschlägen aus acht Ländern ausgewählt wurde, ist Teil einer umfassenderen EU-Investition in Höhe von 852 Millionen Euro zur Förderung des Ausbaus einer sauberen und wettbewerbsfähigen Batterieproduktion in ganz Europa und zur Verringerung der Abhängigkeit von importierten Technologien. Das Projekt ermöglicht die Erweiterung des bestehenden Produktionsstandorts von Leclanché in Willstätt auf eine Kapazität von 2 GWh, wodurch das Unternehmen die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen, welche mit seiner patentrechtlich geschützten, wasserbasierten, PFAS-freien Fertigungstechnologie hergestellt werden, steigern kann. Die PFAS-freie Zelltechnologie bietet Vorteile für die Umwelt und steht im Einklang mit dem Europäischen Grünen Deal und den Zielen der EU-Batterieverordnung, die Abhängigkeit von gefährlichen Stoffen zu verringern.

„Die Unterzeichnung der Fördervereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Wachstumsplans von Leclanché. Die Gewährung der Förderung bestätigt die Stärke und Ausgereiftheit unserer kohlenstoffarmen Zellfertigungstechnologien und stärkt unsere Position als wichtiger Industrieakteur in Deutschland. Wir sind stolz darauf, mit einem nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Produktionsmodell einen Beitrag zu den langfristigen Fertigungskapazitäten Europas im Bereich Zellbatterien zu leisten“, sagte Pierre Blanc, Chief Executive Officer von Leclanché SA.

Neben diesem wichtigen Meilenstein möchten der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Leclanché den langjährigen Aktionären und Investoren des Unternehmens ihren aufrichtigen Dank für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen aussprechen. Ihr Engagement hat es Leclanché ermöglicht, erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen und ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum in den Bereichen nachhaltige Zellchemie, Systemintegration und Produktionsprozessinnovation aufzubauen – Kompetenzen, die nun durch diese Förderzusage von der EU anerkannt werden.

Diese Leistung spiegelt auch die Erneuerung der Unternehmensführung und die strategische Stärkung wider, die Leclanché in den letzten Monaten vorgenommen hat. Das Unternehmen hat seine Transparenz verbessert, seine Führungsstruktur gestärkt und die Flexibilität zurückgewonnen, die erforderlich ist, um neue Partnerschaften mit europäischen und internationalen Industrie- und Finanzinstituten zur Unterstützung seiner Transformations-Roadmap einzugehen.

Gemäß den Bedingungen der Fördervereinbarung ist der Erhalt der Förderung in Höhe von 74,2 Millionen Euro vom Nachweis einer Finanzierung in Höhe von 141,3 Millionen Euro zur Unterstützung des Projekts abhängig. Diese Finanzierung muss bis zum Finanzabschluss, der derzeit für Ende Juni 2026 geplant ist, gesichert sein.

In diesem Zusammenhang treibt das Unternehmen diesen Prozess mit voller Unabhängigkeit und Flexibilität voran und führt gleichzeitig aktive Gespräche mit führenden globalen strategischen und finanziellen Partnern, um eine optimale Kapitalstruktur und die rechtzeitige Umsetzung des Projekts sicherzustellen.

Während Leclanché weiterhin an der Sicherstellung der notwendigen langfristigen Finanzierung arbeitet, um die EU-Förderung zu ergänzen und seinen Expansionsplan zu unterstützen, arrangiert das Unternehmen ausserdem eine Zwischenfinanzierung, um seine Unternehmensfortführung zu gewährleisten und einen reibungslosen Übergang bis zur Fertigstellung der dauerhaften Finanzierungsstruktur sicherzustellen. Die Gespräche mit potenziellen Finanz- und Industriepartnern schreiten konstruktiv voran. Die aktuelle Liquiditätslage von Leclanché bleibt jedoch ungewiss, und es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantiert werden, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen werden, um den Betrieb bis Juni nächsten Jahres aufrechtzuerhalten.

Die nächsten Schritte konzentrieren sich auf die Vorbereitung der Projektumsetzung, einschließlich der Fertigstellung der detaillierten Planung, der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und des Abschlusses wichtiger Verträge mit Lieferanten und Partnern. Außerdem wird ein Fahrplan für die Umsetzung festgelegt, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die Versorgungssicherheit und eine reduzierte CO2-Bilanz durch den Einsatz erneuerbarer Energien zu demonstrieren.

Über Leclanché

