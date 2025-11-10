W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

10.11.2025 / 10:54 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2025
     Kursziel:                  26,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

H1: Solide Entwicklung im ersten Halbjahr

Fabasoft am hat 07.11. den Halbjahresbericht vorgelegt.

[Tabelle]

Umsatzwachstum für H2 und FY2026/27 avisiert: Der Umsatz konnte leicht auf
22,4 Mio. EUR (+1,6% yoy) gesteigert werden und zeigte damit wie angekündigt
eine begrenzte Dynamik. Positiv hervorzuheben ist die starke Entwicklung der
wiederkehrenden Umsätze (+5,2% qoq), die so eine gute Run Rate für die
kommenden Quartale darstellen. Die Professional Services-Umsätze zeigten
sich mit 9 Mio. EUR gegenüber einem starken Vorjahreswert (Q2 24/25: 9,4
Mio. EUR) solide. Die Entwicklung bestätigt unsere Annahme eines moderaten
Umsatzwachstums im laufenden Geschäftsjahr (MONe: +5,3% yoy), das vor allem
in der zweiten Jahreshälfte generiert werden dürfte. Hier dürften sich unter
anderem Erfolge aus geplanten Vertriebsinitiativen im Neukundengeschäft mit
Geschäftskunden zeigen. Zusätzlich sieht das Unternehmen konkretes Interesse
an der Mindbreeze AI-Funktionalität von drei Großkunden im
Government-Bereich. Dies ermöglicht wiederkehrende Umsätze im Geschäft mit
diesen Kunden, die teilweise Bundes- bzw. Landeslizenzen für unlimitierte
Nutzer erworben haben. Aufgrund technischer Voraussetzungen wie der
erforderlichen Hardware Beschaffung beim On-Premise-Betrieb und der
Verwendung der aktuellsten, Mindbreeze-kompatiblen Version der eGov-Suite,
dürfte dies größtenteils in 2026/27 zum Umsatzwachstum beitragen.

Zweitstärkstes Ergebnis der Unternehmensgeschichte: Das EBIT betrug im
zweiten Quartal 4,9 Mio. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Dabei ist
das Q2 traditionell das stärkste Quartal (Ø Anteil am FY-EBIT
2021/22-2024/25: 31,9%) aufgrund geringerer Personalkosten und sbAs. Auf
Halbjahressicht konnte ein Ergebniswachstum von 10,5% auf 7,3 Mio. EUR
(EBIT-Marge: 16,8%) erzielt werden. Dadurch sehen wir trotz anstehender
Vertriebsinvestitionen unsere Gewinnprognosen weiterhin als erreichbar an.

Bewertung eröffnet Kaufchance: Die Aktie notiert nach dem jüngsten
Kursrückgang mittlerweile bei einem EV/EBIT von 10,9x (2025/26e) und stellt
somit u.E. eine attraktive Einstiegsgelegenheit in ein stark positioniertes
Softwareunternehmen dar. Das Unternehmen kauft währenddessen weiterhin
Aktien zurück und plant das Ende September gestartete Aktienrückkaufprogramm
im Umfang von 2,0 Mio. EUR gegen Ende 2025 bis Anfang 2026 abzuschließen
(Stand 31.10.2025: 0,7 Mio. EUR).

Fazit: Fabasoft beendet das erste Halbjahr insgesamt im Rahmen unserer
Erwartungen und konnte in einem herausforderndem Umfeld weiterhin Wachstum
vorweisen. Wir halten den Kursrücksetzer für unbegründet und bestätigen
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 EUR.



