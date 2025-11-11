Äthiopien wird Gastgeber des Weltklimagipfels COP32 im Jahr 2027

Belem (Reuters) - Das Ostafrikanische Land Äthiopien soll im Jahr 2027 den Weltklimagipfel COP32 ausrichten.

Dies sagte der Präsident des diesjährigen Gipfels COP30, André Corrêa do Lago, am Montag am Rande der Konferenz im brasilianischen Belém der Nachrichtenagentur Reuters. Die Teilnehmerstaaten hätten sich grundsätzlich auf die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba als Austragungsort geeinigt, sagte er. Die formelle Bestätigung werde für Dienstag erwartet. Offen ist noch der Gastgeber für den Gipfel COP31 im Jahr 2026. Darum bewerben sich die Türkei und Australien. Sollte es zwischen den beiden Ländern keine Einigung geben, würde die Konferenz in Bonn stattfinden, dem Sitz des UN-Klimasekretariats.

