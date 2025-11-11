W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: ELUMEO SE (von Montega AG): Halten

11.11.2025
Original-Research: ELUMEO SE - von Montega AG

11.11.2025 / 11:19 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu ELUMEO SE

     Unternehmen:               ELUMEO SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      11.11.2025
     Kursziel:                  2,20 EUR (zuvor: 2,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt (CIIA)

Restrukturierung im Plan

Mit den Neunmonatszahlen 2025 bestätigt elumeo den eingeschlagenen Kurs der
im April gestarteten Restrukturierung. Nach einem leicht positiven
bereinigten EBITDA in Q2 (+73 TEUR) fiel das Q3-Ergebnis mit -46 TEUR jedoch
wieder leicht negativ aus.

[Tabelle]

Der Umsatz verringerte sich erwartungsgemäß um 11,0% auf 9,4 Mio. EUR
(Q3/24: 10,5 Mio. EUR) und lag damit im Rahmen der Jahresprognose. Auf
Neunmonatssicht ergibt sich ein Rückgang um 10,4% auf 29,6 Mio. EUR.

Effizienzprogramm greift spürbar - Kostenbasis deutlich reduziert: Die
bereits im zweiten Quartal eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduktion
zeigen zunehmend Wirkung. Die um Restrukturierungskosten bereinigten
Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken in Q3 um 13% auf 4,7 Mio. EUR
(Q3/24: 5,4 Mio. EUR). Damit liegen die Aufwendungen im Rahmen der internen
Planung und spiegeln die Effekte der verkürzten Live-Sendezeiten, der
Personalreduktion um rund 50 Vollzeitstellen sowie des verstärkten Einsatzes
von KI-gestützter Sendungsproduktion wider. Auf Gesamtjahressicht sollte die
jährliche Entlastung wie angekündigt rund 5,9 Mio. EUR betragen.

Verbesserte Rohertragsmarge durch Produktmix und KI-getriebene Formate:
Trotz rückläufiger Stückzahlen (-30% yoy) profitierte elumeo von einer
klareren Fokussierung auf höherwertige Schmuckstücke über 50 EUR. Der
durchschnittliche Verkaufspreis stieg im dritten Quartal auf 114 EUR (+46%
yoy), der Rohertrag je verkauftem Stück verbesserte sich von 37 EUR auf 52
EUR (+40% yoy). In der Folge erhöhte sich die Rohertragsmarge auf 47,5%
(Q3/24: 46,6%). Positiv hervorzuheben ist der Ausbau der KIgenerierten
internationalen Sendefenster, deren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 23% auf
0,22 Mio. EUR anstieg. Diese neuen, vollautomatisch produzierten Inhalte
tragen zunehmend zur Effizienzsteigerung und Internationalisierung bei und
untermauern die Rolle von KI als struktureller Hebel für margenstarkes
Wachstum.

Ausblick: Trotz der Unsicherheiten im Edelmetallmarkt (steigende Gold- und
Silberpreise) bekräftigte das Management die Jahresprognose: Für das
Geschäftsjahr 2025 wird weiterhin ein Umsatzrückgang zwischen -10% und -15%,
eine Rohertragsmarge zwischen 47% und 49% sowie ein bereinigtes EBITDA im
Korridor von -0,5 Mio. EUR bis +0,1 Mio. EUR erwartet. Spannender dürfte
indessen der Blick auf 2026 sein, wo ausgehend von der tieferen Basis und
der eingeleiteten Maßnahmen ab Q2 erstmals wieder Umsatzwachstum im
Jahresvergleich erzielt werden dürfte.

Fazit: Während der Umsatzrückgang planmäßig verläuft, zeigen Margen und
Kostenbasis erste Verbesserungen. Mit der zunehmenden Automatisierung, dem
Fokus auf margenstärkere Produkte und dem konsequenten Einsatz von KI legt
das Unternehmen die Basis für eine Rückkehr in die Gewinnzone in den
Folgejahren. Wir bestätigen unser Halten-Votum bei einem neuen Kursziel von
2,20 EUR.



Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser
mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d302e88f5ec9670013604304c52a5106

2227700 11.11.2025 CET/CEST

