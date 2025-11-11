Original-Research: ELUMEO SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: ELUMEO SE - von Montega AG 11.11.2025 / 11:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ELUMEO SE Unternehmen: ELUMEO SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 11.11.2025 Kursziel: 2,20 EUR (zuvor: 2,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt (CIIA) Restrukturierung im Plan Mit den Neunmonatszahlen 2025 bestätigt elumeo den eingeschlagenen Kurs der im April gestarteten Restrukturierung. Nach einem leicht positiven bereinigten EBITDA in Q2 (+73 TEUR) fiel das Q3-Ergebnis mit -46 TEUR jedoch wieder leicht negativ aus. [Tabelle] Der Umsatz verringerte sich erwartungsgemäß um 11,0% auf 9,4 Mio. EUR (Q3/24: 10,5 Mio. EUR) und lag damit im Rahmen der Jahresprognose. Auf Neunmonatssicht ergibt sich ein Rückgang um 10,4% auf 29,6 Mio. EUR. Effizienzprogramm greift spürbar - Kostenbasis deutlich reduziert: Die bereits im zweiten Quartal eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduktion zeigen zunehmend Wirkung. Die um Restrukturierungskosten bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken in Q3 um 13% auf 4,7 Mio. EUR (Q3/24: 5,4 Mio. EUR). Damit liegen die Aufwendungen im Rahmen der internen Planung und spiegeln die Effekte der verkürzten Live-Sendezeiten, der Personalreduktion um rund 50 Vollzeitstellen sowie des verstärkten Einsatzes von KI-gestützter Sendungsproduktion wider. Auf Gesamtjahressicht sollte die jährliche Entlastung wie angekündigt rund 5,9 Mio. EUR betragen. Verbesserte Rohertragsmarge durch Produktmix und KI-getriebene Formate: Trotz rückläufiger Stückzahlen (-30% yoy) profitierte elumeo von einer klareren Fokussierung auf höherwertige Schmuckstücke über 50 EUR. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg im dritten Quartal auf 114 EUR (+46% yoy), der Rohertrag je verkauftem Stück verbesserte sich von 37 EUR auf 52 EUR (+40% yoy). In der Folge erhöhte sich die Rohertragsmarge auf 47,5% (Q3/24: 46,6%). Positiv hervorzuheben ist der Ausbau der KIgenerierten internationalen Sendefenster, deren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 23% auf 0,22 Mio. EUR anstieg. Diese neuen, vollautomatisch produzierten Inhalte tragen zunehmend zur Effizienzsteigerung und Internationalisierung bei und untermauern die Rolle von KI als struktureller Hebel für margenstarkes Wachstum. Ausblick: Trotz der Unsicherheiten im Edelmetallmarkt (steigende Gold- und Silberpreise) bekräftigte das Management die Jahresprognose: Für das Geschäftsjahr 2025 wird weiterhin ein Umsatzrückgang zwischen -10% und -15%, eine Rohertragsmarge zwischen 47% und 49% sowie ein bereinigtes EBITDA im Korridor von -0,5 Mio. EUR bis +0,1 Mio. EUR erwartet. Spannender dürfte indessen der Blick auf 2026 sein, wo ausgehend von der tieferen Basis und der eingeleiteten Maßnahmen ab Q2 erstmals wieder Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielt werden dürfte. Fazit: Während der Umsatzrückgang planmäßig verläuft, zeigen Margen und Kostenbasis erste Verbesserungen. Mit der zunehmenden Automatisierung, dem Fokus auf margenstärkere Produkte und dem konsequenten Einsatz von KI legt das Unternehmen die Basis für eine Rückkehr in die Gewinnzone in den Folgejahren. Wir bestätigen unser Halten-Votum bei einem neuen Kursziel von 2,20 EUR. 