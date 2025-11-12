IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino gibt Investition in Höhe von 5,6 Mio. CAD durch strategische Investoren bekannt

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino gibt Investition in Höhe von 5,6 Mio. CAD durch strategische Investoren bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 12. November 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTCID: CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung arrangiert, um Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 5,6 Millionen CAD aufzubringen (die Finanzierung). Die Finanzierung beinhaltet die Ausgabe von 15.554.666 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,36 CAD pro Aktie.

An der Finanzierung werden sich zwei bedeutende neue Aktionäre beteiligen, EMX Royalty Corp. (EMX) und Continental General Insurance Company (CGIC).

CGIC mit Sitz in Austin, Texas, ist einer der größten Aktionäre von Nittetsu Mining, einem Partner von Camino. CGIC ist eine 1961 gegründete Lebens- und Krankenversicherungsgesellschaft, die weltweit aktiv in produzierende und in der Erschließungsphase befindliche Bergbau-Assets investiert.

EMX Royalty mit Sitz in Vancouver, Kanada, hat in einer separaten Transaktion mit einem Unternehmen, das sich im Besitz eines von Denham Capital Management LP (Denham Capital) beratenen Fonds befindet, eine bestehende NSR-Royalty in Höhe von 1,25 % für die Puquios-Kupfer- und -Goldschürfrechte von Camino und Nittetsu in Chile für Barzahlungen in Höhe von insgesamt 8 Millionen USD erworben (siehe Pressemitteilung von EMX vom 12. November 2025). EMX verfügt über ein Portfolio von über 130 Royalties und schließt zurzeit eine Fusion mit der Elemental Altus Royalties Corp. (Elemental Altus) ab, die durch eine Investition in Höhe von 100 Millionen USD von Tether Investments S.A. de C.V. (Tether) unterstützt wird. Denham Capital ist ein führender Rohstoffinvestor mit einem verwalteten Vermögen von etwa 2 Milliarden USD in der Bergbaubranche und über die von ihm verwalteten Fonds der größte Aktionär von Camino. Nach dem Abschluss der Platzierung und der Ausgabe der zusätzlichen Verkäuferaktien (wie unten definiert und beschrieben) wird Denham Capital etwa 41 % von Camino besitzen.

Die strategische Finanzierung durch CGIC und EMX sowie die kontinuierliche Unterstützung durch unsere bestehenden Partner Denham Capital und Nittetsu Mining ebnen Camino den Weg zur ersten Kupferproduktion bei seinem Projekt Puquios in Chile, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. Diese strategischen Investoren von Camino können auf eine starke Erfolgsbilanz in der Bergbaubranche zurückblicken, die mit der Wertschöpfungsstrategie von Camino hinsichtlich der Neubewertung seines Kupferprojekts Puquios in Chile sowie der laufenden Kupferexplorationsbohrungen in Peru im Einklang steht.

Camino und Nittetsu treiben die Erschließung der Kupfermine Puquios in Chile voran, um im Frühjahr 2026 eine Produktionsentscheidung zu treffen, und führen zurzeit Gespräche mit japanischen Kreditgebern hinsichtlich eines Darlehens für die Projekterschließung. Die Nettoeinnahmen aus der Finanzierung werden für das Betriebskapital des Unternehmens, Rechtskosten, technische Studien, Projektfinanzierungskosten, allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen verwendet werden. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben und verkauft werden, werden gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum unterliegen.

Der Abschluss der Finanzierung unterliegt weiterhin dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird die Finanzierung am oder um den 14. November 2025 abgeschlossen werden.

Unabhängig davon gibt das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, am Abschlussdatum insgesamt 5.833.334 Aktien (die zusätzlichen Verkäuferaktien) an Santiago Metals Investment Holdings II SLU und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (die Verkäufer) auszugeben, was jedoch dem Abschluss der Finanzierung unterliegt. Die Aktien werden gemäß den Bedingungen und zur Erfüllung der ausstehenden Verpflichtungen des Unternehmens aus dem zuvor unterzeichneten Aktienkaufabkommen vom 4. Oktober 2024 in der jeweils geltenden Fassung zwischen Nittetsu Mining Co. Ltd., den Verkäufern, dem Unternehmen und Camino-Nittetsu Mining Chile SPA zu einem angenommenen Ausgabepreise von 0,36 $ pro Aktie emittiert. Die Ausgabe der zusätzlichen Verkäuferaktien unterliegt weiterhin der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Richtlinie 5.9 der TSX-V und MI 61-101

Insider von Camino (nämlich Christopher Adams, Chair des Board of Directors des Unternehmens, Ziad Saliba, ein Direktor des Unternehmens, und Shawn Turkington, Chief Financial Officer des Unternehmens) werden im Rahmen der Finanzierung voraussichtlich insgesamt 276.888 Aktien (etwa 99.680 $) erwerben, was eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) und der Richtlinie 5.9 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions der TSX Venture Exchange (die die Anforderungen von MI 61-101 enthält) darstellt. Eine solche Beteiligung ist jedoch gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der marktgerechte Wert der von den Insidern des Unternehmens erworbenen Aktien noch die von diesen Insidern für die Aktien bezahlte Vergütung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens im Sinne von MI 61-101 übersteigt.

Der genaue Umfang der Beteiligung der Insider des Unternehmens an der Finanzierung wurde nicht rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum festgelegt, sodass das Unternehmen davon ausgeht, dass es weniger als 21 Tage nach dem Abschluss der Finanzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen hinsichtlich der Finanzierung einreichen wird, was unter den gegebenen Umständen als angemessen und notwendig erachtet wird, um den Kapitalbedarf des Unternehmens zu decken.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie der baureifen Kupfermine Puquios in Chile und treibt sein IOCG-Kupferprojekt Los Chapitos in Peru voran, um die Ressourcenabgrenzung und -erschließung voranzubringen und neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine zunehmend kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu vermitteln, damit Investoren und andere Personen die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und die Finanzlage des Unternehmens besser verstehen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel (wenn auch nicht immer) durch Wörter wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, voraussehen, glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, werden oder würden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen die Bedingungen der Finanzierung (einschließlich der Verwendung der Erlöse und des voraussichtlichen Abschlussdatums), den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die endgültige Genehmigung der Finanzierung durch die TSX Venture Exchange zu erhalten, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für eine Produktionsentscheidung für die Kupfermine Puquios in Chile. Obwohl das Unternehmen die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen der Unternehmensleitung abweichen können, dass die Finanzierung möglicherweise nicht vollständig gezeichnet oder zu den hierin beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei deren Erhalt kommt, sowie die Lage an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem 1933 Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

