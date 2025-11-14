Videoanalyse 14.11.2025
Applied Materials mit guten Zahlen - doch die Marktstimmung belastet
onvista · Uhr
Der Halbleiter-Zulieferer Applied Materials hat solide Quartalszahlen vorgelegt. Doch der Markt honorierte die Geschäftsentwicklung nicht. Zum Teil liege das auch am Sentiment, sagt Börsenexperte Martin Goersch. Es gelte "ABC" - "anything but chips".
In der Videoanalyse schildert Martin, bis auf welche Niveaus die Aktie nun abrutschen könnte, ehe sich der Kurs wieder stabilisiert.
