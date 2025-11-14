Gedämpfte Stimmung an den Börsen – Versicherer im Fokus
Der deutsche Leitindex beginnt den Handel mit leichten Verlusten und folgt damit den negativen Vorgaben aus den USA, wo die Futures am Morgen ebenfalls nachgeben. In Asien zeigt sich der Nikkei dagegen leicht fester.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Daten aus China dämpfen die Erwartungen. Die Industrieproduktion legte im Oktober nur um 4,9 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter den Prognosen zurück. Es ist das schwächste Wachstum seit August 2024, belastet durch die Feiertage der Golden Week und rückläufige Exportaufträge. Im Laufe des Vormittags richtet sich der Blick auf die Eurozone. Die Handelsbilanz für September wird veröffentlicht. Nach einem Überschuss von einer Milliarde Euro im Vormonat rechnen Ökonomen mit einem Anstieg, was auf eine Stabilisierung des Außenhandels hindeuten könnte.
Im Fokus:
Die Aktie der Allianz zeigt sich vorbörslich fester. Der Versicherungskonzern hat nach einem starken Neunmonatszeitraum seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun ein operatives Ergebnis zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn um 12,6 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, getragen vom Sachversicherungsgeschäft.
Weniger erfreulich fällt die Indikation bei Swiss Re aus. Trotz eines Gewinnsprungs von 85 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten reagiert der Markt verhalten. Der Rückgang der Prämieneinnahmen um fünf Prozent sowie schwächere Ergebnisse im Lebensversicherungsgeschäft belasten die Stimmung. Die Aktie notiert vorbörslich im Minus.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|NASDAQ 100
|Bear
|UG7QWG
|18,44
|27017,140815 Punkte
|12,25
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6351
|9,56
|22963,28347 Punkte
|22,63
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN0QLX
|3,82
|24279,279582 Punkte
|79,08
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYM
|5,38
|23393,483869 Punkte
|38,53
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN0QF8
|1,20
|23812,824612 Punkte
|108,3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UG2N7K
|8,42
|110,00 EUR
|7,53
|17.12.2025
|Gold
|Call
|UG4GDW
|57,07
|3600,00 USD
|5,74
|20.03.2026
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UG7QQR
|4,72
|300,00 USD
|2,96
|16.06.2027
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|HD4QR0
|2,85
|285,00 USD
|3,69
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG2LSB
|4,11
|23700,00 Punkte
|24,51
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rational AG
|Long
|HC15Z8
|4,69
|426,425807 EUR
|3
|Open End
|Airbus SE
|Long
|HC404X
|24,09
|157,718823 EUR
|4
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|HD9Q5Q
|6,02
|705,33364 EUR
|5
|Open End
|Applied Materials Inc.
|Long
|HD2XMB
|1,00
|167,46632 USD
|4
|Open End
|DJ Industrial Average
|Long
|HD4CUW
|3,15
|42712,726153 Punkte
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;
