W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 20.11.2025

Dax startet deutlich höher nach den Nvidia-Zahlen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Starke Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia dürften die Laune auch der deutschen Anleger am Donnerstag heben. Der Broker IG taxierte den Dax  am Morgen rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,1 Prozent erholt auf 23.417 Punkte.

Zinssorgen hatten ihn in den vergangenen Handelstagen um fast 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Er stoppte erst im Bereich der exponentiellen 200-Tage-Linie. Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten Nvidia-Quartalszahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Der KI-Boom bescherte dem Chipkonzern abermals ein explosives Quartalswachstum - und viel wichtiger noch: Die Angst vor einer Kursblase an den Börsen wurde deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.

USA:  Etwas erholt

Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia nicht mehr ins Risiko gehen. 

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte. Andere große Indizes legten aber etwas stärker zu. Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100  legte um 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.138+ 0,10 Prozent
S&P 5006.642+ 0,38 Prozent
Nasdaq 22.564+ 0,59 Prozent

Asien: Durchwachsen

Trotz der allgemeinen Erleichterung über starke Quartalsresultate des KI-Chipkonzerns Nvidia haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 2,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierten hingegen leicht im Minus.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.823- 0,20 Prozent
Hang Seng25.830- 0,60 Prozent
CSI 3004.562+ 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,53- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,72+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1522- 0,14  Prozent
Dollar in Yen157,52+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,51+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,65 USD- 0,29  USD
WTI59,66 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 16 (19) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 25 (27) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 25 (27) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PFISTERER AUF 80 (74) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET GRENKE MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 45 (44) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 15 (21) EUR - 'UNDERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
Puma
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Lanxess
GRENKE
Jungheinrich
Pfisterer
JP Morgan
United Internet
Ö
Ölpreis WTI
Dow
Euro / Yen (Yenkurs)
1&1
H
Hang Seng
SCHOTT Pharma
Barclays
D
DAX (Kursindex)
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
IG Group Holdings
J
JPMORGAN
UNITED INC.
Internet Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 19.11.2025
Dax-Anleger warten auf Nvidia-Zahlengestern, 08:21 Uhr · onvista
Dax-Anleger warten auf Nvidia-Zahlen
Dax Vorbörse 18.11.2025
Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht18. Nov. · onvista
Dax als Wort auf Chart
Dax Vorbörse 17.11.2025
Deutscher Aktienmarkt startet leicht positiv in die neue Woche17. Nov. · onvista
Deutscher Aktienmarkt startet leicht positiv in die neue Woche
Dax Vorbörse 14.11.2025
Dax nähert sich 24.000er Marke14. Nov. · onvista
Dax nähert sich 24.000er Marke
Dax Vorbörse 13.11.2025
Dax nimmt Rekordhoch ins Visier13. Nov. · onvista
Dax nimmt Rekordhoch ins Visier
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden