Starke Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia dürften die Laune auch der deutschen Anleger am Donnerstag heben. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,1 Prozent erholt auf 23.417 Punkte.

Zinssorgen hatten ihn in den vergangenen Handelstagen um fast 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Er stoppte erst im Bereich der exponentiellen 200-Tage-Linie. Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten Nvidia-Quartalszahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Der KI-Boom bescherte dem Chipkonzern abermals ein explosives Quartalswachstum - und viel wichtiger noch: Die Angst vor einer Kursblase an den Börsen wurde deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.

USA: Etwas erholt

Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia nicht mehr ins Risiko gehen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte. Andere große Indizes legten aber etwas stärker zu. Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.138 + 0,10 Prozent &P 500 6.642 + 0,38 Prozent Nasdaq 22.564 + 0,59 Prozent

Asien: Durchwachsen

Trotz der allgemeinen Erleichterung über starke Quartalsresultate des KI-Chipkonzerns Nvidia haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 2,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierten hingegen leicht im Minus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.823 - 0,20 Prozent Hang Seng 25.830 - 0,60 Prozent CSI 300 4.562 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,53 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,72 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 63,65 USD - 0,29 USD WTI 59,66 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 16 (19) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 25 (27) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 25 (27) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PFISTERER AUF 80 (74) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET GRENKE MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 45 (44) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 15 (21) EUR - 'UNDERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX