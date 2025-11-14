Springt der DAX® noch in die Jahresendrally? - ntv Zertifikate 14.11.2025

Nach den Rücksetzern in der vergangenen Woche hat sich der #DAX® zuletzt wieder neuen Auftrieb verschafft. Wie die #Chancen für eine #Jahresendrally stehen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W