Springt der DAX® noch in die Jahresendrally? - ntv Zertifikate 14.11.2025
HSBC · Uhr
Nach den Rücksetzern in der vergangenen Woche hat sich der #DAX® zuletzt wieder neuen Auftrieb verschafft. Wie die #Chancen für eine #Jahresendrally stehen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.
