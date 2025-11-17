EQS-News: Future With U: Phemex feiert sein 6-jähriges Jubiläum mit einem Nutzerwachstum von 66 % und einer gemeinsamen Vision

EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

Future With U: Phemex feiert sein 6-jähriges Jubiläum mit einem Nutzerwachstum von 66 % und einer gemeinsamen Vision



17.11.2025 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Top-Highlights:

10 Millionen Nutzer weltweit, das entspricht 66 % Wachstum 2025

Spot-Handelsvolumen um 122 % gestiegen, angetrieben durch stärkere Liquidität und Nutzeraktivität

Das Handelsvolumen von Futures stieg um 26 % gegenüber dem Vorjahr

99,999 % Verfügbarkeit durch umfangreiche System-Upgrades gewährleistet

Komplette Neugestaltung der Marke zur Stärkung der nutzerorientierten Mission von Phemex

APIA, Samoa, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, feiert ihr 6-jähriges Jubiläum mit der Kampagne „Future With U". Dieser Meilenstein folgt auf ein entscheidendes Jahr des Wandels – von einer umfassenden Markenumgestaltung über ein rekordverdächtiges Nutzerwachstum bis hin zu einer verbesserten Plattformsicherheit – und symbolisiert die Entwicklung von Phemex zu einer zukunftsorientierten, widerstandsfähigen und menschenzentrierten Marke.

2025: Ein Jahr der Widerstandsfähigkeit und des Wachstums

Das Jahr 2025 war für Phemex von entscheidender Bedeutung. Als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen und interne operative Herausforderungen führte die Börse eine umfassende Systemüberholung durch, um ihre technische und sicherheitstechnische Grundlage zu stärken. Zu den Upgrades gehörten mehrschichtiger Wallet-Schutz, KI-gesteuerte Überwachung und verbesserte Disaster-Recovery-Mechanismen – allesamt implementiert unter Beibehaltung einer Verfügbarkeit von 99,999 %.

Diese erneuerte Infrastruktur legte die Grundlage für eine starke Geschäftsentwicklung. Die Zahl der Nutzer weltweit stieg um 66 %, das Spot-Handelsvolumen verdoppelte sich mit einem Anstieg von 122 % und der Terminhandel stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 %. Diese Erfolge spiegeln die Fähigkeit von Phemex wider, Resilienz in Wachstum umzuwandeln, und stärken seine Position als eine der vertrauenswürdigsten und effizientesten Börsen der Branche.

Rebranding für die Zukunft: „Für Sie. Für morgen."

Dieses Jubiläum folgt auch auf die umfassende Neugestaltung der Marke Phemex. Die Neugestaltung definierte, wofür Phemex steht – eine effiziente, transparente und zukunftsorientierte Plattform, die Nutzern durch intelligentere finanzielle Freiheit mehr Möglichkeiten bietet. Die aufgefrischte Identität, die visuelle Sprache und der Storytelling-Ansatz verbinden die Marke noch stärker mit Händlern weltweit.

„Future With U": Eine Kampagne für gemeinsamen Fortschritt

Die Jubiläumskampagne feiert sechs Jahre gemeinsamer Entwicklung zwischen Phemex und seiner Community. Sie zeigt, wie das Feedback der Nutzer die Innovation der Plattform kontinuierlich geprägt hat – vom Multi-Asset-Handel bis hin zu On-Chain-Verdienstmöglichkeiten – und wirft einen Blick auf neue Initiativen, die die digitale Finanzwelt noch effizienter und integrativer machen werden.

2026: Gemeinsam vorwärts bauen

Auch 2026 bleibt Phemex entschlossen, die Grundlage seiner Infrastruktur weiter zu stärken. Im kommenden Jahr wird weiterhin in Sicherheitsinnovationen investiert werden. Phemex wird die allgemeine Benutzererfahrung, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems weiter verbessern und so auch bei weltweit steigender Handelsaktivität Spitzenleistungen und nahezu keine Ausfallzeiten gewährleisten.

Über die Infrastruktur hinaus strebt Phemex eine Erweiterung seines Ökosystems durch Produktinnovationen und Markenentwicklung an. 2026 wird das Unternehmen seine Kernangebote – Spot, Futures, Copy Trading und Earn – verfeinern und gleichzeitig mehr On-Chain-Tools und Funktionen für das Cross-Asset-Management integrieren. Auf Markenebene wird Phemex seine Präsenz durch lokalisierte Kampagnen, Bildungsinhalte und Community-Engagement weiter stärken und seine nutzerorientierte Philosophie auf Märkten weltweit umsetzen.

Federico Variola, CEO von Phemex, kommentierte: „Unsere Reise in diesem Jahr hat ein Grundprinzip bestätigt: Wahre Widerstandsfähigkeit wird entwickelt, nicht vererbt. Wir haben die strategische Entscheidung getroffen, jede Herausforderung als Katalysator zu betrachten. Diese interne Transformation, die sich in unserem externen Rebranding widerspiegelt, war die Grundlage, auf der wir ein Rekordwachstum erzielt haben. Unser „Future With U" ist nicht nur ein Motto – es ist unser operativer Entwurf, der bedeutet, dass unsere größten Innovationen auch weiterhin aus der Lösung realer Nutzerprobleme mit institutioneller Zuverlässigkeit hervorgehen werden."

Blick in die Zukunft: Die Geschichte geht weiter

Nach sechs Jahren steht Phemex an einer neuen Startlinie. Das Rebranding und das Jubiläum sind mehr als nur Meilensteine – sie markieren den Beginn einer breiteren Bewegung hin zu einer integrativeren, intelligenteren und menschlicheren Zukunft der Kryptowährungen. Mit bevorstehenden Kampagnen und Feierlichkeiten während der gesamten Saison lädt Phemex seine globale Community ein, gemeinsam die Zukunft mitzugestalten.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine benutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit über 10 Millionen Händler vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, bei denen Benutzererfahrung, Transparenz und Innovation im Vordergrund stehen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Engagement für die Stärkung der Nutzer bietet Phemex zuverlässige Tools, inklusiven Zugang und sich ständig weiterentwickelnde Möglichkeiten für Trader aller Erfahrungsstufen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823484/Phemex_photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/future-with-u-phemex-feiert-sein-6-jahriges-jubilaum-mit-einem-nutzerwachstum-von-66--und-einer-gemeinsamen-vision-302616323.html

17.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2230970 17.11.2025 CET/CEST