EQS-News: Start in den Anlegerforum-Herbst: Zahlreiche Unternehmen stellen sich vor

EQS Group · Uhr
Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
17.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Vom Nebenwert bis zum DAX-Konzern – jetzt kostenfrei teilnehmen!

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") startet in den diesjährigen Anlegerforum-Herbst und lädt alle Aktionäre und interessierten Anleger herzlich zur kostenfreien Teilnahme ein. In den kommenden Wochen präsentieren sich zahlreiche börsennotierte Unternehmen – von Industrie- und Technologieunternehmen bis hin zu Finanz- und Immobiliengesellschaften.Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die Chance, Unternehmensvertreter direkt zu befragen und sich gemeinsam mit anderen Teilnehmenden an der Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert und vollständig virtuell.

Anstehende Termine im SdK-Anlegerforum-Herbst 2025

17.11.2025

– Zalando SE, 18:30–20:00 Uhr

19.11.2025

– Fraport AG, 18:30–20:00 Uhr

20.11.2025

– Suss MicroTec SE, 18:30–20:00 Uhr

26.11.2025

– Porsche Automobil Holding SE, 18:30–20:00 Uhr

27.11.2025

– BASF SE, 18:30–20:00 Uhr

01.12.2025

– GEA Group AG, 18:30–20:00 Uhr

02.12.2025

– Vonovia SE, 18:30–20:00 Uhr

04.12.2025

– GRENKE AG, 16:00–17:30 Uhr

04.12.2025

– Jenoptik AG, 18:30–20:00 Uhr

09.12.2025

– K+S AG, 18:30–20:00 Uhr

10.12.2025

– OMV AG, 18:30–20:00 Uhr

11.12.2025

– Heidelberger Druckmaschinen AG, 18:30–20:00 Uhr

Kostenfrei anmelden und dabei sein:

www.sdk.org/anlegerforen

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen spannenden Anlegerforum-Herbst!

Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org

Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

