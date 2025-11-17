EQS-News: Start in den Anlegerforum-Herbst: Zahlreiche Unternehmen stellen sich vor
17.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Start in den Anlegerforum-Herbst: Zahlreiche Unternehmen stellen sich vor
Vom Nebenwert bis zum DAX-Konzern – jetzt kostenfrei teilnehmen!
Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") startet in den diesjährigen Anlegerforum-Herbst und lädt alle Aktionäre und interessierten Anleger herzlich zur kostenfreien Teilnahme ein. In den kommenden Wochen präsentieren sich zahlreiche börsennotierte Unternehmen – von Industrie- und Technologieunternehmen bis hin zu Finanz- und Immobiliengesellschaften.Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die Chance, Unternehmensvertreter direkt zu befragen und sich gemeinsam mit anderen Teilnehmenden an der Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert und vollständig virtuell.
Anstehende Termine im SdK-Anlegerforum-Herbst 2025
17.11.2025
– Zalando SE, 18:30–20:00 Uhr
19.11.2025
– Fraport AG, 18:30–20:00 Uhr
20.11.2025
– Suss MicroTec SE, 18:30–20:00 Uhr
26.11.2025
– Porsche Automobil Holding SE, 18:30–20:00 Uhr
27.11.2025
– BASF SE, 18:30–20:00 Uhr
01.12.2025
– GEA Group AG, 18:30–20:00 Uhr
02.12.2025
– Vonovia SE, 18:30–20:00 Uhr
04.12.2025
– GRENKE AG, 16:00–17:30 Uhr
04.12.2025
– Jenoptik AG, 18:30–20:00 Uhr
09.12.2025
– K+S AG, 18:30–20:00 Uhr
10.12.2025
– OMV AG, 18:30–20:00 Uhr
11.12.2025
– Heidelberger Druckmaschinen AG, 18:30–20:00 Uhr
Kostenfrei anmelden und dabei sein:
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen spannenden Anlegerforum-Herbst!
Kontakt:
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel: 089 / 2020846-0
Fax: 089 / 2020846-10
E-Mail: info@sdk.org
Pressekontakt:
Dr. Marc Liebscher
Tel: 089 / 2020846-0
E-Mail: presseinfo@sdk.org
