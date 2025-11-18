Dax auf Tief seit Juni – folgt eine kleine Erholung?

Dax-Widerstand 23.400 23.600 Dax-Unterstützung 23.100 23.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax-Erholung stockt – Chartsituation bleibt prekär") lautete wie folgt:

“Die Erholung seit dem Tagestief vom Freitag trägt bislang lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend. Lediglich ein erneuter Anstieg zurück über den Bereich 24.050/24.100 Punkte würde die prekäre Chartsituation entscheidend entspannen. Bis dahin ist der des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht erneut abwärts Richtung 23.600 Punkte.“

Nach der zunächst positiven Eröffnung am Montag geriet der Dax im Handelsverlauf erwartungsgemäß erneut unter Verkaufsdruck. Die angesprochene 23.600er-Marke wurde bereits noch vor Ende des Xetra-Handels erreicht. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien startete der Dax dann heute morgen über 300 Punkte tiefer, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Mit der Abwärts-Kurslücke von über 300 Punkten zum Start des Xetra-Handels wurde bereits einiges vorweggenommen. Entsprechend ist im kurzfristigen Zeitfenster in den kommenden Stunden tendenziell mit Stabilisierungsversuchen und einer kleineren Erholung zu rechnen.

Die nächsten Widerstände nach oben - und damit erneute Verkaufsgelegenheiten - liegen im Bereich 23.400 Punkte, danach im Bereich 23.500 bis 23.590 Punkte. Für neue Longpositionen sollte eine bestätigte Bodenbildung abgewartet werden. Diese liegt aktuell noch nicht vor.