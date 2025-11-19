EQS-News: BP Silver beginnt mit Bohrungen am Cosuño-Silberprojekt und kündigt einjährigen Zahlungsaufschub an

EQS-News: BP Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

BP Silver beginnt mit Bohrungen am Cosuño-Silberprojekt und kündigt einjährigen Zahlungsaufschub an



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 18. November 2025) - BP Silver Corp. (TSXV: BPAG) ("BP Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen am Cosuño-Silver-Projekt ("Cosuño") im Departamento Potosí, Bolivien, begonnen haben. Im Zusammenhang mit dem Beginn der Bohrungen hat das Unternehmen außerdem am 05. November 2025 eine Absichtserklärung ("MOU") mit dem Verkäufer des Cosuño-Projekts (der "Verkäufer") abgeschlossen, um die Frist für bestimmte Restzahlungsverpflichtungen unter dem aktuellen Aktienkaufvertrag zu verlängern.

"Wir freuen uns sehr, mit dem lang erwarteten Phase-1-Bohrprogramm in Cosuño zu beginnen", erklärte Tim Shearcroft, CEO von BP Silver Corp. "Wir haben mehrere Jahre auf diesen Meilenstein hingearbeitet und haben uns sehr ins Zeug gelegt, um das Unternehmen auf diesen Stand zu bringen. Ich bin derzeit vor Ort und werde während der gesamten Dauer dieses sehr wichtigen Bohrprogramms hier bleiben. Wir freuen uns darauf, Cosuño voranzubringen und das beträchtliche Potenzial des Projekts zu erschließen."

Cosuño-Bohrprogramm

Die strukturell kontrollierten, zutage tretenden, silberhaltigen polymetallischen Ziele sind durch das Vorhandensein von intermediärer bis fortgeschrittener argillischer Alteration und anomalen bis hochgradig anomalen geochemischen Signaturen gekennzeichnet, wie sie auch in anderen großen bolivianischen Silbersystemen festgestellt wurden. Vier Ziele innerhalb des zirka 10,5 km2 großen hydrothermalen Systems werden im Rahmen des ersten Diamantbohrprogramms getestet. Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Oktober 2025 sowie in den Abbildungen 1 & 2 unten.

Abbildung 1. Tim Shearcroft (links), Gonzalo Lemuz (rechts) am Bohrloch Nr. 1

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/275105_233c1ca1a490c9a5_002full.jpg

Abbildung 2. Jalsuri Target: Zu Tage tretende Brekzie 200 × 40 Meter (Gonzalo Lemuz, Tim Shearcroft)

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11890/275105_233c1ca1a490c9a5_003full.jpg

MOU

BP Silver hält derzeit einen Anteil von 52 % an Emisur Minera S. A. ("Emisur"), dem Unternehmen, das die Eigentumsrechte am Cosuño-Projekt besitzt. Gemäß dem ursprünglichen Aktienkaufvertrag war BP Silver über seine Tochtergesellschaft verpflichtet, die folgenden Zahlungen zu leisten, um die restlichen 48 % der Anteile an Emisur zu erwerben:

100.000 US$ fällig am 29. September 2025 (bezahlt)

150.000 US$ fällig am 29. September 2026

2.150.000 US$ fällig am oder vor dem 29. September 2028

Gemäß der neu abgeschlossenen MOU wurde der Zahlungsplan wie folgt geändert:

150.000 US$ fällig am 30. September 2026

350.000 US$ fällig am 30. September 2028

2.300.000 US$ fällig am oder vor dem 29. September 2029

Außerdem hat BP Silver zugestimmt, dem Verkäufer 750.000 Optionsscheine auf Stammaktien auszustellen, die innerhalb von zwei (2) Jahren ab Ausstellungsdatum zu einem Preis von 0,42 $ pro Aktie ausgeübt werden können.

Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung mit einem Gläubiger getroffen, um ausstehende Schulden in Höhe von 37.500 CAD durch die Ausgabe von 89.285 Stammaktien zu einem Preis von 0,42 $ pro Aktie zu begleichen. Die gemäß dieser Schuldenbegleichung ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist ab dem Ausgabedatum. Der Gläubiger gilt als nicht fremdübliche Partei für das Unternehmen.

Die überarbeiteten Zahlungsbedingungen, die Ausgabe von Optionsscheinen und die Umwandlung von Schulden in Aktien unterliegen alle der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Dr. Stewart D. Redwood, PhD, FIMMM, geprüft und genehmigt, der ein Vorstandsmitglied des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über BP Silver Corp.

BP Silver Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung hochgradiger Silberprojekte in Bolivien konzentriert. Das Vorzeigeobjekt des Unternehmens, das Cosuño-Projekt, liegt strategisch günstig im produktiven bolivianischen Silber-Gürtel, einer Region mit einer reichen Bergbaugeschichte und einem erheblichen unerschlossenen Entdeckungspotenzial. Mit einem starken technischen Team und einer disziplinierten Explorationsstrategie ist BP Silver in der Lage, durch die Entdeckung und Erschließung großer Silbervorkommen Werte für seine Aktionäre zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tim Shearcroft, Chief Executive Officer

604-307-7032

Info@BPSilverCorp.com

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren abhängt, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Silber und anderen Edel- und sonstigen Metallen; zukünftige Nachfrage nach Silber und anderen Edelmetallen; die Unfähigkeit, die notwendigen Finanzen aufzubringen, um die erforderlichen Ausgaben zu tätigen, um die Liegenschaft zu erhalten und Fortschritte damit zu machen; umweltbedingte Verbindlichkeiten (bekannte und unbekannte); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Risiken der Mineralexplorationsbranche; Verzögerungen bei der Erlangung staatlicher Genehmigungen; und das Unvermögen, die notwendigen behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (ENTSPRECHEND DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/275105

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/275105

News Source: BP Silver Corp.

Sprache: Deutsch Unternehmen: BP Silver Corp. Kanada ISIN: CA0556901019

